Anna Crispino, moglie di Carlo Delle Piane/ Cantante napoletana poliedrica

E’ morto quest’oggi all’età di 83 anni, Carlo Delle Piane: l’annuncio è stato dato dalla moglie Anna Crispino. Un unione particolare quella fra i due, visto che Anna è una classe 1972, 37 anni più giovane rispetto al compagno di vita. Ma l’età non è mai stato un problema, e la Crispino l’ha sempre considerata come un semplice numero e nulla di più. E’ sempre stata a fianco del marito, anche nei momenti più duri, come quando nel 2015, a causa di una grave emorragia cerebrale, l’attore interprete di più di 100 film finì in coma. Spulciando sul web abbiamo trovato alcune informazioni su Anna Crispino, una cantante napoletana trapiantata però a Roma, dove vive e lavora. Un personaggio polivalente la compagna di Delle Piane, esperta di musicoterapia, mediatrice famigliare, impegnata da anni nell’ambito sanitario e sociale. Oltre al suo amore per la musica ha dedicato anima e cuore al lavoro con i minori a rischio, ma anche con i pazienti psichiatrici, i malati di Alzheimer e le donne che hanno subito violenze.

ANNA CRISPINO, MOGLIE DI CARLO DELLE PIANE

A livello musicale, Anna è un’amante della tradizione napoletana, interpretandone il repertorio classico e contemporaneo. Un’altra passione è quella per la musica portoghese, che ha studiato e approfondito, proponendo appunto in Italia questo genere sconosciuto ai più. Un anno fa ha collaborato alla realizzazione della festa per i 70 anni di carriera del marito scomparso oggi, e in passato aveva invece partecipato alla pubblicazione della biografica del marito, assieme ad un giornalista. Per lo stesso progetto aveva inoltre inciso assieme a Carlo il brano “La cura di Franco Battiato”. La Crispino è stata anche un’attrice teatrale avendo recitato nello show “Io, Anna e Napoli”, in cui la stessa narrava la brillante carriera cinematografica del marito, e durante il quale la moglie del compianto attore ha ripercorso la storia della canzone napoletana.

