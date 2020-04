Anna dai capelli rossi in pace con il mondo/ Su Rai 2 il film con Martin Sheen

Pubblicità

Anna dai capelli rossi in pace con il mondo va in onda su Rai 2 per il pomeriggio di oggi, venerdì 17 aprile, a partire dalle ore 14.00. Si tratta di una pellicola televisiva realizzata nel 2017 in Canada da alcune case cinematografiche del settore con la regia che è stata affidata a John Kent Harrison il quale ha dato il proprio contributo anche per quanto concerne lo sviluppo del soggetto e della sceneggiatura. Nel cast di questo film sono diversi gli attori famosi che vi hanno preso parte tra cui ricordiamo Ella Ballentine, Martin Sheen, Sara Botsford, Julia Lalonde, Kate Hennig.

Anna dai capelli rossi in pace con il mondo, la trama del film

Ecco la trama di Anna dai capelli rossi in pace con il mondo. Anna è una ragazzina di 14 anni caratterizzata da un corpo esile e soprattutto dai suoi inconfondibili capelli rossi. Frequentando l’ultimo anno di scuola nella sua piccola cittadina e viste le sue grandi capacità nello studio, ha deciso di prendere in considerazione l’idea di poter andare in un’importante scuola che possa permetterle di realizzare un piccolo sogno, quello di diventare una maestra come la signorina Stacy. Per riuscire in questo compito deve impegnarsi lungamente nello studio ed in particolar modo per farsi trovare preparata al massimo in occasione di un importante esame al quale prenderanno parte tantissimi suoi compagni di giochi e di scuola tra cui anche Gilbert che rappresenta il suo principale protagonista. Le cose per Anna sembrano andare nel meglio anche perché lei mette in questo suo piccolo sogno tantissimi sacrifici e soprattutto non lascia nulla al caso.

Accade così che durante l’esame la piccola ragazza riuscirà a fornire una prova davvero straordinaria che non solo le permetterà di superare l’esame, ma anche e soprattutto di risultare la migliore a pari merito naturalmente con Gilbert. Tra di loro la competizione è molto viva ed è per questo che Anna non ha alcuna intenzione di diventare sua seconda tant’è che entrambi l’anno successivo decideranno di prendere parte ad un corso intensivo grazie al quale riusciranno a compattare tutte le nozioni e tutti i corsi che normalmente dovrebbero essere affrontati in due anni di scuola. Frequentando questa nuova scuola, la ragazza ben presto si renderà conto anche in ragione del costante scontro con il suo più accreditato rivale, che la sua vera aspirazione non è quella di diventare una maestra bensì di proseguire gli studi magari iscrivendosi ad una delle più importanti università dell’intero paese. Insomma, finalmente poco alla volta potrà cercare quella che è la sua vera strada che le possa permettere di essere effettivamente in pace con se stessa e con il mondo intero.



