Anna dai capelli rossi – promesse e giuramenti/ Su Rai 2 il film con Martin Sheen

Il film Anna dai capelli rossi – promesse e giuramenti andrà in onda su Rai 2, giovedì 16 aprile alle ore 14:00. Il film, una commedia avvincente, è stato girato nel 2017 e diretto dal regista canadese John Kent Harrison, si tratta del secondo film dei tre dedicati al personaggio di Anna dai capelli rossi. I principali protagonisti sono Ella Ballentine nel ruolo di Anne Shirley, Martin Sheen che interpreta Matthew Cuthbert, Sara Botsford in Marilla Cuthber, Julia Lalonde nel ruolo di Diana Barry e Kate Hennig in Rachel Lynde. Il film è andato in onda per la prima volta i Italia nel 2017. La produzione è stata indetta da Breakthrough Entertainment.

Trama Anna dai capelli rossi – promesse e giuramenti

Anna dai capelli rossi – promesse e giuramenti racconta la storia di una ragazza di nome Anna, che viene definita da tutti Anna dai capelli rossi proprio per il colore ceruleo dei suoi capelli. In un’ambientaizone caratteristica la piccola Anna vive la vita tipica dei tredicenni suoi coetanei, con le disavventure che ogni adolescente vive in quell’età. Dopo un’infanzia vissuta in orfanotrofio, Anna ha la possibilità di avere una famiglia, gli amorevoli coniugi Matthew e Marilla che la accolgono come una figlia.

Anna avrà anche l’opportunità di andare a scuola, qui stringerà amicizia con Diana ma avrà anche un nemico tra i banchi scolastici, Gilbert Blythe, il ragazzo infatti sarà invidioso dei bei voti di Anna tanto da combattere con lei per il primato in classe.

Anna vive la sua vita con grande entusiasmo, tra pigiama party, disavventure in cucina e amori adolescenziali coltiva il sogno di diventare una maestra. Tra le difficoltà di ogni adolescente, e gli errori tipici dell’età e del suo comportamento a volte troppo impulsivo, Anna impara molto, e si prepara a diventare una donna amorevole e dolce. Ci saranno colpi di scena e difficoltà dovute alla malattia del padre adottivo cui Anna si affeziona tantissimo e dal quale impara come l’impegno può portare a grandi risultati. Alla fine del film Anna abbandonerà i tratti aspri e spigolosi del suo carattere costretto da tanti anni in orfanotrofio aprendosi all’amore verso i genitori che l’accompagneranno durante gli eventi più importanti della sua vita assecondandola e correggendola quando necessario.



