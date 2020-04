Anna dai capelli rossi – una nuova vita/ Su Rai 2 il film con Sara Botsford

Pubblicità

Anna dai capelli rossi – una nuova vita va in onda oggi, mercoledì 15 aprile, su Rai 2 a partire dalle ore 14.00. Si tratta di un film per la televisione di genere drammatico dalla durata pari a circa un’ora e mezza, realizzato in Canada nel 2016 e tratto dal libro Anna dai capelli rossi, Lucy Maud Montgomery. La sceneggiatura è stata curata da Susan Coyne e Daniel Dillabough, con la produzione della Breakthrough Entertainment, il montaggio di Ron Wisman e i costumi di Michael Harris. La regia è stata affidata a John Kent Harrison, che nella sua carriera ha diretto la miniserie Papa Giovanni Paolo II, Il coraggio di Irena Sendler e Anna dai capelli rossi – Promesse e giuramenti. Il ruolo di protagonista viene invece attribuito all’interprete canadese Ella Ballentine, apprezzata anche nelle serie televisive Reign, Saving Hope e The Detail e vincitrice di un Canadian Screen Award. Al suo fianco, ecco l’attore statunitense Martin Sheen, che ha vinto un Golden Globe per West Wing – Tutti gli uomini del Presidente e ha ricevuto sette nomination grazie a La signora amava le rose, Blind Ambition e Kennedy. Il cast viene completato da Sara Botsford, Julia Lalonde, Kate Hennig, Linda Kash, Sean McCann e Stefani Kimber.

Anna dai capelli rossi – una nuova vita, la trama del film

La trama di Anna dai capelli rossi – una nuova vita è concentrata sulla figura di Anna, una bambina di 11 anni che ha bisogno di tanto affetto. La sua infanzia non è stata delle migliori, dato che ha vissuto la maggior parte della stessa tra l’orfanotrofio e varie case di persone sconosciute poco propense. Ad un certo punto, la ragazzina viene assegnata ai fratelli Marilla e Matthew, entrambi contadini, che però si aspettavano l’arrivo di un ragazzo pronto a lavorare come contadino.

Matthew si affeziona alla bambina nel giro di poco tempo, mentre Marilla ha un carattere più inflessibile e inizialmente non la accetta. Anna è spontanea, ma ha un carattere complicato e pieno d’energia, senza alcun freno. Rende la vita dei due fratelli una vera e propria avventura, ma vuole semplicemente intraprendere una nuova esistenza, voltando pagina rispetto al passato. Anna stringe amicizia con Diana, una ragazza della sua stessa età. Il suo sogno è diventare insegnante. Col passare degli anni, la convivenza diventa sempre più piacevole per tutti.



