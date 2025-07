Celso Valli, chi sono la moglie Anna Dalla e il figlio Paolo Valli? Tutto sulla sfera privata del noto musicista.

Chi sono la moglie e i figli di Celso Valli? Oggi lunedì 28 luglio 2025 è morto a 75 anni uno dei produttori più famosi del mondo dello spettacolo italiano. Proprio lui ha accompagnato, seguito, e collaborato con alcuni dei grandi artisti del calibro di Mina, Biagio Antonacci, Claudio Baglioni, ma anche Laura Pausini, Vasco Rossi e tantissimi altri.

Il mondo della musica si trova in lutto per aver perso uno dei più stimati arrangiatori che ha contribuito in modo significante a dare valore alla storia della musica italiana. Andiamo a conoscere meglio la famiglia di Celso Valli, la moglie Anna Dalla e il figlio Paolo Valli. Il famoso produttore era sposato da diverso tempo con la bolognese Anna. La loro storia d’amore nasce a Riccione durante una vacanza dove si sono perdutamente innamorati l’uno dell’altra.

Celso Valli, il figlio Paolo Valli segue le orme del padre: cosa fa oggi e il suo lavoro nella musica

Nel corso degli anni, nonostante la fama di Celso Valli, lui e la moglie hanno sempre tenuto alto il riserbo sulla loro vita privata parlando solamente di musica in pubblico senza mai entrare nella loro privacy. Dalla loro unione è nato il primo e unico figlio Paolo Valli, che ha seguito le orme del padre diventando anche lui un bravo produttore discografico piuttosto affermato nel mondo della musica.

Facendo un piccolo giro sul web si scopre che Paolo Valli, figlio di Celso Valli è un arrangiatore, produttore e compositore specializzato prevalentemente in batteria. Come si può vedere dal suo profilo Instagram, anche lui ha seguito alcuni grandi della musica come Negrita, Dolcenera, Adriano Celentano e Gianna Nannini facendo da batterista per la loro band. Sui social si fa chiamare come Paolo “Uzo” Valli ma il suo soprannome al momento non ha un preciso significato. Nella vita di tutti i giorni il figlio di Celso Valli si occupa anche di dare lezioni di batteria per aiutare i giovani studenti e non solo a migliorare la tecnica di questo difficile strumento.

