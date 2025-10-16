Chi è Anna Dan, moglie di Gianni Morandi: dal serrato corteggiamento iniziale alla lunga storia d'amore, ecco come si sono conosciuti

Anna Dan, chi è la moglie di Gianni Morandi: vita privata del cantante

C’è anche Gianni Morandi tra gli ospiti della prima puntata di Splendida Cornice, che torna in onda con la sua nuova edizione questa sera su Rai 3 con Geppi Cucciari. Riflettori nuovamente puntati sul mitico cantautore bolognese, simbolo della canzone italiana, ma anche marito e padre affettuoso, avendo al suo fianco una famiglia molto affiatata e che lo supporta in ogni sua avventura, a cominciare dalla moglie Anna Dan.

Ma, prima di unirsi sentimentalmente alla sua dolce metà, il cantante in passato ha avuto una relazione con Laura Efrikian, professione attrice, con la quale è convolato a nozze nel 1966. Dal loro matrimonio sono nati tre figli: la primogenita Serena, nata nel 1967 ma morta a poche ore dalla nascita, la secondogenita Marianna (attrice ed ex compagna di Biagio Antonacci) e il terzogenito Marco, cantante come il padre.

Dopo 13 anni di matrimonio, la coppia divorziò nel 1979 e, in seguito, Gianni Morandi si legò sentimentalmente alla sua attuale moglie, Anna Dan, con cui ha avuto un figlio di nome Pietro; dai giovanissimi è conosciuto con il nome d’arte Tredici Pietro, è esploso nella scena rap ed è reduce dal successo del singolo Che gusto c’è in collaborazione con Fabri Fibra.

Gianni Morandi e la moglie Anna Dan: dal corteggiamento alla storia d’amore

Gianni Morandi e la moglie Anna Dan sono più innamorati che mai, dal primo incontro a metà degli anni ’90 sino al matrimonio dopo dieci anni di fidanzamento. La coppia è molto affiatata: lei stessa è una grande fan di suo marito e spesso lo aiuta anche a curare i suoi profili social, scattandogli foto da condividere prontamente con i seguaci.

In merito al loro primo incontro, in un’intervista a Domenica In Morandi raccontò: “Fu davvero incredibile. Mia moglie all’epoca era single, aveva una sua vita, era determinata e io la incontrai perché era una grande amica di un arrangiatore bolognese e ne rimasi molto colpito”.

Dopo una lunga resistenza e un serrato corteggiamento, il cantante riuscì a fare breccia nel suo cuore e a conquistarla: “Dopo un po’ di mazzi di fiori e corteggiamenti vari, riuscimmo a sposarci e abbiamo avuto un figlio meraviglioso”.