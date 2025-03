Gianni Morandi e il primo incontro con la moglie Anna Dan: ‘galeotta’ la passione per il calcio

Quasi trent’anni condivisi, il figlio Pietro, il matrimonio e tante esperienze di vita che hanno permesso di suggellare ulteriormente il rapporto; stiamo parlando di Gianni Morandi e sua moglie Anna Dan, una coppia che ama la discrezione ma che al contempo ama raccontarsi con simpatiche e dolci istantanee sui social. “Sono passati 27 anni dal nostro primo incontro e non ce ne siamo accorti”, scriveva così la donna qualche mese fa sul proprio profilo, a corredo di una splendida foto di coppia in riva al mare. Niente di più semplice e al contempo romantico per celebrare l’ennesimo anniversario di un amore che non conosce confini.

Ma come si sono conosciuti Gianni Morandi e sua moglie Anna Dan? Un interrogativo che certamente unisce gli amanti delle curiosità di gossip e cronaca rosa. Galeotta è stata la città di Bologna, tanto amata dal cantautore che in passato è stato anche presidente onorario della squadra di calcio. Non a caso, proprio il rettangolo verde – nel lontano ‘94 – ha sancito il primo scambio di sguardi tra Gianni Morandi e sua moglie Anna Dan. Lui in campo, lei in tribuna ad osservare non solo le sue gesta ma proprio quell’occasione generò la scintilla per il matrimonio che poi arrivò qualche anno più tardi.

Anna Dan, moglie di Gianni Morandi: dal primo figlio della coppia al matrimonio

Passando in rassegna le tappe dell’amore tra Gianni Morandi e sua moglie Anna Dan, non si non citare il 1997; tre anni dopo il fatidico primo incontro hanno infatti dato alla luce il loro primo figlio, terzo per il cantautore: Pietro Morandi, in arte Pietro Tredici. Di padre in figlio, la musica scorre nelle vene del giovane dato che anche lui – oggi 26enne – si diletta nel mondo della musica.

“C’era la neve quel giorno a Monghidoro, stiamo insieme da più di vent’anni ma ci siamo sposati 10 anni fa”, scriveva così sui social Gianni Morandi celebrando proprio l’anniversario di matrimonio con la moglie Anna Dan, arrivato ‘solo’ nel 2013. Non c’è copertina più bella di quelle che loro stessi propongono sui social e non c’è dubbio che ancora oggi la fiamma del sentimento sia sempre più florida: “Anna è un regalo della vita”.

