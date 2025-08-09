Gianni Morandi non dimentica il primo incontro con la moglie Anna Dan e rivela che conquistarla non fu affatto facile perché....

Gianni Morandi è innamorato come il primo giorno di sua moglie Anna Dan, arrivata nella sua vita dopo la storia conclusa con Laura Efrikian. Un periodo non semplice per il cantante bolognese che tra alti e bassi di carriera ed una vita sentimentale instabile non riusciva a trovare l’equilibrio che andava cercando. A metà degli anni novanta, però, ecco l’incontro con la donna che gli cambierà la vita. Anna Dan diventa sua moglie dopo ben dieci anni di fidanzamento ed emozioni a non finire.

Ancora oggi l’alchimia vola alta all’interno della coppia, come si evince dalla complicità che li unisce. Anna, oltre ad essere la prima fan di Gianni Morandi è anche la sua “assistente e consigliera social”. O più precisamente, la sua fotografa, dato che spesso c’è la sua firma negli scatti al cantante.

Gianni Morandi non dimentica il primo incontro con Anna Dan: “Fu incredibile, lei era single ed io…”

In una intervista rilasciata qualche tempo fa a Domenica In, ospite di Mara Venier, Gianni Morandi è tornato sul periodo magico che ha coinciso con l’incontro con Anna. “Fu davvero incredibile. Mia moglie all’epoca era single, aveva una sua vita, era determinata e io la incontrai perché era una grande amica di un arrangiatore bolognese e ne rimasi molto colpito”, ricorda ancora innamoratissimo il cantante felsineo. Fu colpo di fulmine, almeno per Gianni Morandi, che si rimboccò le maniche per conquistare la sua Anna che inizialmente faceva resistenza.

“Era davvero affascinante così provai a parlarci e la invitai fuori ma lei mi teneva lontano, mi diede addirittura il numero sbagliato”, l’aneddoto di Gianni Morandi. Con impegno e determinazione, il cantante riuscì ad ottenere un appuntamento. Da lì tutto, o quasi, in discesa: “Dopo un po’ di mazzi di fiori e corteggiamenti vari, riuscimmo a sposarci e abbiamo avuto un figlio meraviglioso”.