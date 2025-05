In seconde nozze, Gianni Morandi ha sposato Anna Dan, la donna al suo fianco ormai da tantissimi anni nonché mamma del suo terzo e ultimo figlio, Pietro, anche lui cantante come il papà, seppur con uno stile completamente diverso. Anna Dan è dunque la seconda moglie di Gianni Morandi, la donna arrivata nella sua vita anni dopo la fine del suo primo matrimonio dal quale sono nati i figli Marco e Marianna. Ma chi è e cosa fa nella vita la moglie di Gianni Morandi, per tanti famosa per essere la fotografa ufficiale dei canali social di Morandi? È celebre, infatti, il “foto di Anna” sul profilo di Morandi: ma, al di là di essere un’ottima fotografa, cosa fa nella vita Anna Dan?

Gianni Morandi, chi è: bambino prodigio alle Feste dell'Unità/ 110 album pubblicati in carriera

I due si sono conosciuti per la prima volta nel 1994 e Gianni Morandi è rimasto impressionato da lei. Per questo ha cercato in ogni modo di conquistarla, non riuscendo subito nel suo intento. Gianni si trovava a Monghidoro, dove è nato, per una partita di beneficenza e proprio lì si è incontrato per la prima volta con Anna. “Era arrivata da Bologna con alcuni amici comuni” ha raccontato il cantante, che incrociando lo sguardo di Anna Dan si è innamorato immediatamente.

Tredici Pietro fidanzato? Figlio di Gianni Morandi: "Sofferto per amore"/ "Ho una sindrome particolare"

Anna Dan, moglie di Gianni Morandi: “Mi diede il numero sbagliato”

Gianni Morandi rimase fin da subito impressionato da Anna Dan, la donna che poi sarebbe diventata sua moglie. Lei, però, non sembrava essere dello stesso avviso. “Mi diede anche il numero sbagliato” ha spiegato Gianni, che dunque avrebbe potuto lasciar perdere ma così non fece. Con un lungo corteggiamento e fiori vari, Gianni è riuscito a conquistarla. “Siamo riusciti a sposarci e abbiamo avuto un figlio meraviglioso” ha spiegato proprio l’artista bolognese più avanti, parlando di come la storia con la sua splendida moglie è cominciata.