Anna Dan chi è, moglie Gianni Morandi/ “Rimasi colpito dai suoi occhi”

Anna Dan chi è: biografia, carriera e vita privata

Anna Dan è una dirigente informatica, nota alle cronache rosa per essere la moglie di Gianni Morandi. Nata il 12 ottobre 1957 si occupa di dirigere una società informatica e cura il profilo Instagram del marito come fotografa ufficiale. La donna è lontana dal mondo dello spettacolo, per cui non si conoscono molti dettagli della sua vita.

Anna Dan ha conosciuto Gianni Morandi a Bologna, i due si sono innamorati e sposati nel 2004 con una cerimonia privata. Il cantante aveva da poco chiuso una lunga relazione con Laura Efrikian durata dal 1966 al 1979. Dal loro amore è nato il figlio Pietro, nel 1997. La coppia ha festeggiato 28 anni di vita insieme, sempre più uniti e innamorati.

Gianni Morandi e l’incontro con Anna Dan

Gianni Morandi ha raccontato l’incontro con Anna Dan, la donna che sarebbe diventata sua moglie che conobbe durante una partita di calcio: “Rimasi colpito dai suoi occhi e dalla sua personalità. Aveva una macchina fotografica al collo e una gonna a fiori. Era veramente splendida!”

E ancora: “In quel periodo lavoravo molto, avevo appena concluso una lunga tournée nei teatri e stavo pensando a nuove canzoni da incidere. Eravamo entrambi liberi sentimentalmente, lei usciva da una breve relazione e io pensavo soprattutto alla musica. Ero separato già da diciotto anni e avevo avuto qualche storia, ma evidentemente non quella giusta. Quell’incontro fu fatale, ci innamorammo e oggi continuiamo a essere felici insieme”. Il cantante ha anche raccontato la fortuna di questo incontro che gli ha cambiato la vita: “Ero solo, mi ero separato da anni da mia moglie e non pensavo più che potesse arrivare l’amore. Invece, alla soglia dei 50 anni, è passato questo nuovo treno, mi ha spinto a dare cose diverse e mi ha fatto tornare a vivere a Bologna. È stata una rinascita“. “Anna la sposerei altre 100 volte, la amo sempre come allora!” conclude Morandi.

