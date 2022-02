Anna Dan, la moglie di Gianni Morandi/ “La sposerei altre 100 volte”

Gli amori più importanti nella vita di Gianni Morandi sono stati certamente due. Laura Efrikian, mamma dei suoi figli più grandi, Marianna e Marco, e Anna Dan, da cui ha invece avuto Pietro, che oggi ha 24 anni. Il cantante originario di Monghidoro e la moglie si sono sposati nel 2004, dopo un fidanzato durato ben dieci anni. Il loro primo incontro è avvenuto proprio nel paese dell’interprete di “Fatti mandare dalla mamma”, in occasione di una partita di calcio a cui erano presenti.

Per entrambi è stato un vero colpo di fulmine, come ha raccontato l’artista sul suo profilo Facebook: “Rimasi colpito dai suoi occhi e dalla sua personalità – ha scritto -. Aveva una macchina fotografica al collo e una gonna a fiori. Era veramente splendida! In quel periodo lavoravo molto, avevo appena concluso una lunga tournèe nei teatri e stavo pensando a nuove canzoni da incidere. Eravamo entrambi liberi sentimentalmente, lei usciva da una breve relazione e io pensavo soprattutto alla musica. Ero separato già da diciotto anni e avevo avuto qualche storia, ma evidentemente non quella giusta. Quell’incontro fu fatale, ci innamorammo e oggi continuiamo a essere felici insieme”.

Chi è Anna Dan: è lei la donna che ha ridato la felicità a Gianni Morandi

Anna è dirigente di una società informatica ed è più giovane di 12 anni rispetto a Gianni. Nonostante siano passati ormai quasi trent’anni da quel giorno che ha cambiato la vita a entrambi, i due sono unti come il primo giorno. Lei non manca mai di sostenere il marito nelle tappe più importanti della sua carriera e ha voluto seguirlo anche a Sanremo. La sua presenza è stata indispensabile anche nel percorso di recupero dopo l’incidente alla mano che lui ha avuto qualche mese fa.

E il cantante non manca mai di esprimere il suo amore a quella che è certamente la donna della sua vita. “La sposerei altre 100 volte, la amo sempre come allora – ha detto ai microfoni di Radio Deejay -. Anna è stata un regalo della vita, così come una nuova paternità dopo i 50 anni”.

