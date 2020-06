Anna Dan, moglie Gianni Morandi/ “Continuiamo a essere felici insieme”

Pubblicità

Anna Dan è la moglie di Gianni Morandi, il cantante co-conduttore della serata benefica “Con il cuore – Nel nome di Francesco” in onda martedì 9 giugno 2020 in prima serata su Raiuno. Il cantante dopo anni torna in Rai e lo fa per un’occasione davvero speciale: l’evento benefico dedicato a San Francesco e organizzato sul sagrato della Basilica di Assisi. Accanto a lui ci sarà sicuramente l’amatissima moglie Anna Dan con cui è legato da circa 26 anni. Il primo incontro tra i due è avvenuto nel 1994 e parlando proprio di quell’incontro l’artista ha raccontato: “rimasi colpito dai suoi occhi e dalla sua personalità. Aveva una macchina fotografica al collo e una gonna a fiori. Era veramente splendida! In quel periodo lavoravo molto, avevo appena concluso una lunga tournée nei teatri e stavo pensando a nuove canzoni da incidere. Eravamo entrambi liberi sentimentalmente, lei usciva da una breve relazione e io pensavo soprattutto alla musica. Ero separato già da diciotto anni e avevo avuto qualche storia, ma evidentemente non quella giusta. Quell’incontro fu fatale, ci innamorammo e oggi continuiamo a essere felici insieme”.

Anna Dan, la moglie di Morandi è una star su Instagram

26 anni d’amore e un figlio. Anna Dan e Gianni Morandi sono una delle coppie più amate e seguite sui social. In particolare su Instagram i due sono popolarissimi dove condividono spesso foto e momenti della loro vita quotidiana. Innamorati da 26 anni e sposati da 16, Anna e Gianni hanno avuto anche un figlio: Pietro, conosciuto come Tredici Pietro. Un amore importante che non hai mai conosciuto crisi, anzi nel tempo il rapporto tra i due si è rafforzato sempre di più e la conferma arriva anche dalle tantissime foto che la coppia pubblica sui social dove sono sempre accolte con grandissimo affetto ed entusiasmo dal pubblico. “Siete bellissimi”, “una coppia bellissima” e “stupendi” sono alcuni dei tantissimi commenti che la coppia riceve dai fan ed ammiratore. Nessuna critica alla coppia che recentemente con la riapertura post lockdown e la ripartenza della Fase 2 sono tornati anche a muoversi nella loro amata Bologna come testimonia la foto pubblicata da Morandi in pieno centro. “In centro, dopo più di due mesi” scrive il cantante accompagnando una foto che ritrae lui e la moglie Anna con tanto di mascherina per le strade di Bologna.



