Anna Dan, moglie Gianni Morandi/ Il cantante: “insieme da 25 anni e ancora ci amiamo molto”

Anna Dan e il matrimonio segreto con Gianni Morandi

Anna Dan è la moglie di Gianni Morandi. Un incontro che ha lasciato il segno quello tra il celebre cantautore di Monghidoro e la donna che da più di 25 anni è al suo fianco. Un amore che è cresciuto nel tempo, consolidandosi, e spingendo la coppia anche al matrimonio, Gianni e la moglie Anna sono sposati da tantissimi anni, ma per il giorno del loro matrimonio hanno organizzato qualcosa di davvero speciale: una cerimonia intima e segreta lontani da occhi indiscreti. Un desiderio comprensibile per il cantante al suo secondo matrimonio dopo quello conclusosi con la prima moglie Laura Efrikian. Una separazione non è mai facile, infatti, proprio Morandi ospite di Verissimo ha raccontato: “mi sono separato molto presto, venivo da un periodo molto lungo dove mi ero dedicato al lavoro”. Il lavoro era diventato la sua valvola di sfogo, ma tutto cambia un giorno quando a Bologna incontra casualmente Anna.

Gianni Morandi, la figlia Serena morta e l'incidente alle mani/ "Un grandissimo dolore"

Cupido ha fatto il resto scoccando una freccia al cuore di Gianni e Anna Dan che da quel momento non si sono più lasciati. “L’ho incontrata nel momento giusto e ci siamo sposati dieci anni dopo” – ha raccontato proprio Morandi in una vecchia intervista. Dal loro amore è nato un figlio di nome Pietro che ha deciso di intraprendere la strada della musica.

Gianni Morandi ospite a Sanremo 2024?/ Rossella Erra: "Giovedì sarà al fianco di Amadeus", lo scoop

Gianni Morandi e l’amore per Anna Dan, scatta la scintilla: “eravamo entrambi liberi sentimentalmente…”

Anna Dan e Gianni Morandi sono innamorati come il primo giorno. Tra i due è stato un vero e proprio colpo di fulmine e da quel preciso istante i due hanno cominciato a camminare nella stessa direzione. Ma come e dove si sono conosciuti? Gianni Morandi, molto attivo e presente sui social, ha voluto condividere con tutti i suoi fan l’incontro che gli ha cambiato la vita per sempre. “Ero a Monghidoro” – ha detto Morandi – “avevo organizzato una partita di calcio al mio paese e lei arrivò da Bologna con alcuni amici comuni. Rimasi colpito dai suoi occhi e dalla sua personalità. Aveva una macchina fotografica al collo e una gonna a fiori. Era veramente splendida!”.

Laura Efrikian: “I ‘Musicarelli’ con Gianni Morandi un cult, poi abbiamo divorziato”/ “A Sanremo bevono…”

Quegli anni erano davvero importanti per la carriera del cantante reduce da una tournée nei teatri di grandissimo successo. I due si guardano e scatta la scintilla: “eravamo entrambi liberi sentimentalmente, lei usciva da una breve relazione e io pensavo soprattutto alla musica. Ero separato già da diciotto anni e avevo avuto qualche storia, ma evidentemente non quella giusta. Quell’incontro fu fatale, ci innamorammo e oggi continuiamo a essere felici insieme”. Da quel giorno sono trascorsi più di 25 anni fatti d’amore e quotidianità: “insieme da 25 anni e ancora ci amiamo molto”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA