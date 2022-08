Anna Dan, moglie Gianni Morandi/ Lui: “colpito dai suoi occhi e dalla personalità”

Anna Dan e Gianni Morandi: 28 anni d’amore

Anna Dan è la moglie di Gianni Morandi. La coppia ha recentemente festeggiato il 28esimo anniversario d’amore con il cantante che sui social ha scritto un lunghissimo messaggio d’amore alla compagna. “19 agosto. 28 anni insieme. La amo sempre di più” inizia così la dedica che il cantante di Monghidoro ha scritto per la moglie Anna postando una tenerissima foto in cui compaiono insieme, felici e sorridenti. Nello scatto si vede il cantante di “Apri tutte le porte” tenere il braccio della sua compagna di vita a cui ha dedicato diverse canzoni. Un grande amore quello nato tra i due suggellato anche dalla nascita di un figlio. Ma come è iniziato tutto?

A rivelarlo è stato proprio il cantante in una vecchia intervista rilasciata alla stampa: “rimasi colpito dai suoi occhi e dalla sua personalità. Aveva una macchina fotografica al collo e una gonna a fiori. Era veramente splendida! In quel periodo lavoravo molto, ero separato già da diciotto anni e avevo avuto qualche storia, ma evidentemente non quella giusta. Quell’incontro fu fatale, ci innamorammo e oggi continuiamo a essere felici insieme”.

Gianni Morandi: “Anna Dan era veramente splendida”

Anna Dan e Gianni Morandi sono una cosa sola da 28anni. Dal primo incontro non si sono più staccati e separati; anzi la coppia nel 2004 si è anche sposata coronando il loro sogno d’amore anche con la nascita di un figlio di nome Pietro. Il cantante di Monghidoro non ha avuto alcun dubbio quando ha incrociato per la prima volta gli occhi di Anna: “era veramente splendida. Eravamo entrambi liberi sentimentalmente, lei usciva da una breve relazione e io pensavo soprattutto alla musica. Ero separato già da diciotto anni e avevo avuto qualche storia, ma evidentemente non quella giusta. Quell’incontro fu fatale, ci innamorammo e oggi continuiamo a essere felici insieme”.

Che dire: un grande amore che la coppia racconta anche sui social con foto e video dei loro momenti insieme!











