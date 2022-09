Anna Dan, moglie Gianni Morandi/ Lui: “non pensavo più che potesse arrivare l’amore”

Anna Dan e la storia d’amore con Gianni Morandi

Anna Dan è la moglie di Gianni Morandi. 28 anni d’amore tra i due che si sono incontrati la prima volta a Bologna in occasione di una partita. Proprio quest’anno la coppia ha festeggiato 28 anni di matrimonio con il cantante di Monghidoro che le ha dedicato un emozionante post sui social. Il cantante, amatissimo e seguitissimo anche sui social, ha voluto ricordare l’anniversario con la moglie Anna scrivendo: “19 agosto. 28 anni insieme. La amo sempre di più”. Una dedica speciale accompagnata da una foto in cui si vedono i due piccioncini felici e sorridente guardare l’obiettivo. 28 anni d’amore e di matrimonio per la coppia.

A pensare che tutto è nato durante una partita di pallone come ha raccontato proprio Morandi: ” Venti anni fa, Anna è entrata nella mia vita. Ero a Monghidoro, avevo organizzato una partita di calcio al mio paese e lei arrivò da Bologna con alcuni amici comuni. Rimasi colpito dai suoi occhi e dalla sua personalità. Aveva una macchina fotografica al collo e una gonna a fiori. Era veramente splendida”.

Gianni Morandi e Anna Dan: la dedica del cantante di “Apri tutte le porte”

L’incontro tra Gianni Morandi e Anna Dan ha cambiato la vita di entrambi. In particolare del cantante di Monghidoro reduce dalla separazione dalla prima moglie e restio a credere ancora nell’amore. “Ero solo, mi ero separato da anni da mia moglie e non pensavo più che potesse arrivare l’amore. Invece, alla soglia dei 50 anni, è passato questo nuovo treno, mi ha spinto a dare cose diverse e mi ha fatto tornare a vivere a Bologna. È stata una rinascita” ha confessato il cantante parlando del periodo vissuto dopo la separazione dalla prima moglie. Anna è arrivata nella sua vita come un raggio di sole e, a distanza di 28 anni, Morandi non ha alcun dubbio: “Anna la sposerei altre 100 volte, la amo sempre come allora!”.

A chi gli domanda sui social (e non ) come Anna l’ha conquistato, il cantante ha detto: “rimasi colpito dai suoi occhi e dalla sua personalità. Aveva una macchina fotografica al collo e una gonna a fiori. Era veramente splendida! In quel periodo lavoravo molto, […] Ero separato già da diciotto anni e avevo avuto qualche storia, ma evidentemente non quella giusta. Quell’incontro fu fatale, ci innamorammo e oggi continuiamo a essere felici insieme”.











