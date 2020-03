Anna Dan, moglie Gianni Morandi/ “Rimasi colpito dai suoi occhi e dalla personalità”

Anna Dan è la moglie di Gianni Morandi, il cantante protagonista della puntata speciale di “Una storia da cantare”, il varietà condotto da Biacan Guaccero ed Enrico Ruggeri e trasmesso sabato 7 marzo 2020 in prima serata su Rai1. La coppia è inseparabile oramai da più di venticinque anni, anzi Anna per Gianni non è solo la moglie, ma anche un’amica, una compagnia di vita. Recentemente Morandi ha pubblicato una foto sui social in compagnia dell’amata Anna con tanto di post “non si può stare sempre chiusi in casa”. Un chiaro riferimento all’emergenza Coronavirus che in queste settimane ha colpito le regioni del Nord Italia con città deserte e bar chiusi. Un chiaro monito al pubblico ad uscire e riprendere in mano la propria vita. Anna è la seconda moglie di Gianni Morandi e sin dal primo incontro, il cantante di “In ginocchio da te”, ha capito che sarebbe stata la donna della sua vita. In realtà per Anna non è stato un vero e proprio colpo di fulmine visto che la donna gli ha dato un numero di telefono errato.

Gianni Morandi: “Anna Dan? continuiamo a essere felici insieme”

Nonostante ciò Gianni Morandi non si è mai arreso, anzi l’ha ricercata fino a conquistarla. A ricordare il primo incontro con Anna Dan è stato proprio il cantautore: “rimasi colpito dai suoi occhi e dalla sua personalità. Aveva una macchina fotografica al collo e una gonna a fiori. Era veramente splendida! Ero separato già da diciotto anni e avevo avuto qualche storia, ma evidentemente non quella giusta. Quell’incontro fu fatale, ci innamorammo e oggi continuiamo a essere felici insieme”. Anna e Gianni sono felicemente sposati dal 1994 e sono prossimi a festeggiare i 26 anni di matrimonio; un amore coronato anche dalla nascita di Pietro, l’ultimo figlio del cantante che proprio come il padre ha una grandissima passione per la musica. Il primo incontro tra Anna e Gianni è avvenuto a Monghidoro, il paese natale del cantante, durante una partita di calcio come ha più volte raccontato alla stampa: “lei arrivò da Bologna con alcuni amici comuni”. Per Morandi è stato un vero e proprio colpo di fulmine, anche se durante quel periodo il cantante era reduce da anni davvero impegnativi: “avevo appena concluso una lunga tournée nei teatri e stavo pensando a nuove canzoni da incidere. Eravamo entrambi liberi sentimentalmente, lei usciva da una breve relazione e io pensavo soprattutto alla musica”. Nonostante tutto però Anna e Gianni si sono innamorati e da allora sono inseparabili!

