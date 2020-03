Anna Dan, moglie Gianni Morandi/ “Stiamo insieme da 25 anni e ancora ci amiamo molto”

Anna Dan è la moglie di Gianni Morandi, il cantante protagonista della nuova puntata di “Verissimo – Le Storie“, il meglio delle interviste di Silvia Toffanin in onda sabato 28 marzo 2020 su Canale 5. Durante la lunga intervista il cantautore bolognese si è soffermato a parlare anche della sua vita privata: dal primo matrimonio con Laura Efrikian fino all’incontro con quella che è diventata la donna della sua vita. Dopo la fine del matrimonio con Laura, infatti, Morandi ha raccontato: “mi sono separato molto presto, venivo da un periodo molto lungo dove mi ero dedicato al lavoro”. Nonostante tutto però Morandi incontra Anna per cui ha un vero e proprio colpo di fumine: “l’ho incontrato lei nel momento giusto e ci siamo sposati dieci anni dopo”. Un secondo matrimonio da cui è nato anche il terzo figlio Pietro. A Verissimo Morandi ha rivelato: “insieme da 25 anni e ancora ci amiamo molto”.

Gianni Morandi: “l’incontro con Anna Dan fu fatale”

25 anni d’amore tra Anna Dan e Gianni Morandi. La coppia, molto attiva e presente sui social, condivide con i fan tantissime foto della loro vita privata e quotidiana e non solo. Proprio sui social il cantante, in occasione del 24 anniversario di matrimonio, ha condiviso con tutti i suoi fan un lungo post in cui ha voluto raccontare come è stato il primo incontro con la sua amata Anna. “19 agosto 2014. Il 19 agosto di venti anni fa, Anna è entrata nella mia vita – ha scritto il cantante sui social – Ero a Monghidoro, avevo organizzato una partita di calcio al mio paese e lei arrivò da Bologna con alcuni amici comuni. Rimasi colpito dai suoi occhi e dalla sua personalità. Aveva una macchina fotografica al collo e una gonna a fiori. Era veramente splendida!”. Non solo, Morandi ha anche raccontato come quel periodo fosse davvero impegnativo per lui: “lavoravo molto, avevo appena concluso una lunga tournée nei teatri e stavo pensando a nuove canzoni da incidere. Eravamo entrambi liberi sentimentalmente, lei usciva da una breve relazione e io pensavo soprattutto alla musica. Ero separato già da diciotto anni e avevo avuto qualche storia, ma evidentemente non quella giusta. Quell’incontro fu fatale, ci innamorammo e oggi continuiamo a essere felici insieme”. Un amore che non conosce difficoltà considerando i messaggi d’amore e romantici che il cantante dedica alla sua amata: “non potevo certo immaginare che, dopo 25 anni, avrei continuato ad amarti così intensamente!”.



