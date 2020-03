Anna Dan, moglie Gianni Morandi/ Un mondo intero all’interno dell’amore

Anna Dan è da tanti anni, oltre 25 per la precisione, la compagna di vita di Gianni Morandi. La moglie del grande artista non è sconosciuta al popolo italiano e non solo perchè appare spesso al suo fianco, sia nelle situazioni mondane che in altri contesti. Anna rappresenta un intero mondo per Gianni e il merito è da ricercare anche nel suo ruolo di consigliera, compagna, moglie, amica e persino consulente social. Sono trascorsi alcuni decenni da quando i due si sono incontrati a Monghidoro, il paese natale di Morandi, grazie ad una partita di calcio di beneficienza. “Rimasi colpito dai suoi occhi e dalla sua personalità”, ha scritto sui social qualche tempo fa, “aveva una macchina fotografica al collo e una gonna a fiori. Era veramente splendida!”. In quel periodo particolare, ricorda ancora Gianni, il lavoro gli aveva permesso di chudere una tournée piuttosto lunga nei teatri italiani, “E stavo pensando a nuove canzoni da incidere. Eravamo entrambi liberi sentimentalmente, lei usciva da una breve relazione e io pensavo sopratutto alla musica. Ero separato già da diciotto anni e avevo avuto qualche storia, ma evidentemente non quella giusta. Quell’incontro fu fatale, ci innamorammo e oggi continuiamo a essere felici insieme”. Del resto Anna lo ha reso padre anche per la quarta volta, grazie alla nascita del figlio Pietro, avvenuta alla fine degli anni Novanta.

Anna Dan, moglie Gianni Morandi: una corte spietata

Anna Dan alla fine si è lasciata convincere dalla corte spietata del marito Gianni Morandi. All’inizio a quanto pare, ha raccontato la moglie dell’artista in diverse occasioni, il colpo di fulmine c’è stato solo per il Gianni nazionale. Lei invece, di fronte alla sua richiesta di contatto, aveva preferito dargli persino un numero di telefono sbagliato. Nell’inverno del ’94 però sono convolati a nozze. Una cerimonia intima, fatta sotto la neve e tre anni prima che nascesse il loro primo figlio, Pietro, il quarto per il cantante. E così Anna ha creato un mondo con Morandi da accudire e sostenere da vicino. Tanto che dopo diversi anni spesi in un’azienda informatica, come consulente, ha deciso di seguire il consorte e lavorare come fotografa. Scatti tra l’altro messi belli in mostra sul profilo social della donna, per adesso non aggiornato già da qualche giorno. Oggi, martedì 31 marzo 2020, Gianni Morandi sarà ospite di Musica che unisce, il programma di Rai 1 che andrà in onda nel preserale. Di sicuro Anna sarà al suo fianco, virtualmente oppure no, anche per questa iniziativa. Intanto è lui, sui social, a rivelare ai fan l’ennesimo piatto di pasta realizzato in questi giorni. Molto semplice: uno spaghetto con pomodoro e tarassaco. Lo scatto è di Anna, come sottolinea fra gli hashtag.

Chef in azione

Visualizza questo post su Instagram Chef in azione! #spaghetti #pomodoro #tarassaco #iorestoacasa #fotodianna Un post condiviso da Gianni Morandi (@morandi_official) in data: 28 Mar 2020 alle ore 5:54 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA