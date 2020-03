Anna De Carlo, ex moglie Ludovico Einaudi/ Relazione intensa fino all’arrivo di Paola Dallolio…

Anna De Carlo è l’ex moglie di Ludovico Einaudi, anche se prima ancora di unirsi al famoso pianista, è conosciuta per essere la sorella dello scrittore Andrea De Carlo. Un’intera famiglia di artisti, se si pensa che Jessica Einaudi, la secondogenita della coppia, sorella minore di Leonardo, si è già messa in luce nel mondo della musica. Facile credere che sia stata l’impronta paterna a spingerla in quella direzione, a tentare la fortuna a X Factor e pubblicare poi i suoi lavori. Anche se in realtà le cose sono più complesse: il futuro della giovane cantante è stato influenzato anche dall’amore della mamma Anna per l’arte. “Sai, per me vivere circondata da musica e arte fin da bambina è stata la normalità”, ha dichiarato tempo fa a Jam Session, “mentre giocavo con le bambole, mio padre componeva musica e mia madre dipingeva”. Anche Anna è cresciuta in una famiglia molto attenta al lato artistico: il padre Giancarlo, architetto, e la madre Giuliana, un’amante della poesia. Senza considerare che è stata proprio lei a spingere Jessica a scegliere la strada della musica. “A 16 anni ero in un momento veramente difficile”, ha detto la giovane Einaudi a The Front Row, “mia madre mi convinse ad iniziare un percorso con una maestra di canto, Carola Caruso, che poi è stata la mia maestra per vari anni. La mia adolescenza è stata faticosa ma senza il canto sarei stata davvero persa”.

Anna De Carlo, ex moglie Ludovico Einaudi: le copertine degli album a unirli

Anna De Carlo ha sempre sostenuto l‘ex marito Ludovico Einaudi. Lo si intuisce dal fatto che ha curato le copertine di cinque album del compositore, dal più antico Time Out (un viaggio nel tempo) fino al più recente Una mattina (2004). La loro relazione è stata quindi intensa, almeno fino a quando non è finito tutto e l’artista ha trovato in Paola Dallolio una nuova compagna. Con quest’ultima, Einaudi ha avuto anche la possibilità di diventare padre per la terza volta: nel 2010 è nata Lara, che ha permesso di allargare ancora di più la famiglia che il musicista ha costruito con Anna. Oggi, martedì 31 marzo 2020, Ludovico Einaudi sarà ospite su Rai 1 in occasione di Musica che unisce, anche se i fan che amano il gossip vorrebbero sapere tutto anche sull’ex moglie. Di Anna del resto sappiamo poco e nulla: è apparsa raramente negli anni al fianco del marito, in occasioni mondane. Qualche volta è stato invece il fratello della donna, lo scrittore Andrea De Carlo, a condividere con gli ammiratori alcuni dei suoi capolavori. L’amore per la pittura, che i due condividono, ha spinto infatti Anna ad occuparsi non solo di fotografia e dipinti, ma anche di decorazioni. “I bellissimi piatti fatti a mano da mia sorella Anna in Salento”,ha scritto Andrea nel dicembre di due anni fa sui social, mostrando a tutti la collezione della sorella. Clicca qui per guardare il post di Andrea De Carlo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA