Anna Del Bene, ex compagna di Diego Dalla Palma/ “Un grande amore, poi…”

Anna Del Bene è stata per anni la compagna di Diego Dalla Palma, noto visagista e truccatore delle star ospite oggi nel salotto televisivo di “Verissimo”, trasmissione di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin. Su di lei si sa poco e nulla, se non che per l’uomo ha rappresentato “un grande amore”, come raccontato da lui stesso nell’ambito di un’intervista concessa qualche tempo fa a Candida Morvillo per il “Corriere della Sera”. I due non si sono mai sposati, ma è noto che la passione tra di loro abbia toccato i massimi livelli, tanto che Dalla Palma ne parla come “una figura molto importante del mio passato”.

Quale sia stata la causa scatenante della fine della loro storia d’amore ad oggi è tuttora sconosciuto, ma è noto che la conclusione della relazione abbia provocato profonde ferite nell’anima dell’artista, tanto da indurlo, come raccontato da lui stesso, a una netta virata per ciò che concerne la sua vita privata. Subito dopo la rottura, infatti, si è dichiarato pansessuale, definendo la pansessualità come un orientamento romantico e sessuale verso un individuo qualsiasi, senza attribuire la benché minima importanza al suo genere.

ANNA DEL BENE, EX COMPAGNA DI DIEGO DALLA PALMA: ROTTURA PACIFICA

In passato, Diego Dalla Palma non ha voluto approfondire troppo la figura di Anna Del Bene, sua ex compagna: chissà se sfrutterà l’occasione che gli concederà “Verissimo” per descrivere questo suo grande amore e rendere edotto il pubblico e i fan circa i sentimenti che hanno accompagnato il suo percorso di vita accanto alla donna.

Con quest’ultima, peraltro, sarebbe finita in maniera pacifica: un addio sofferto e non certo privo di dolore, ma che sarebbe stato caratterizzato da rispetto reciproco e senza strappi impossibili da ricucire, almeno in base a quanto si apprende dalle fonti più vicine alla ex coppia.

