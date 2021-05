Anna Del Bene, ex compagna Diego Dalla Palma/ “Un grande amore, dopo di lei…”

Diego Dalla Palma, il famoso visagista delle dive, non ha mai nascosto di aver avuto una vite sentimentale movimentata e a tratti burrascosa: “Ho un difetto orrendo, non so essere sessualmente fedele e questo ha minato tutti i rapporti con uomini e donne“, ha raccontato il make up artist nel corso di una lunga chiacchierata con Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno“, lo scorso dicembre. Il suo essere “erotomane”, come lui stesso si è definito, ha minato tutte le sue storie d’amore. Anche il “grande amore” con Anna Del Bene, come ha raccontato al Corriere della Sera. Dopo la fine della relazione con Anna, Dalla Palma ha abbandonato la pansessualità e ha “seguito un istinto che mi portava più verso l’omosessualità e di questa fase ho ricordi meno belli”.

Anna Del Bene: il grande amore di Diego Dalla Palma

Diego Dalla Palma ha confessato la sua pansessualità alla madre, bella come la cantante di fado Amàlia Rodrigues: “Durante un viaggio in macchina… non smisi di parlare finché non confessai tutto. Mi disse: cerca solo di fare in modo che la tua libertà non ti metta in situazioni di debolezza sfruttabili da qualcuno”, ha raccontato al Corriere della Sera. Dopo la morte dei genitori è cambiato anche il suo rapporto con il sesso: “Ho iniziato a chiedermi a cosa mi ha portato tutto questo sesso e la risposta è: vuoti esistenziali, ricordi stinti. E forse mi ha fatto perdere l’occasione di avere una persona accanto, qualcuno con cui condividere noia, quotidianità, viaggi, il piacere e il dispiacere”. Non sappiamo in che periodo si colloca la storia d’amore di Diego Dalla Palma e Anna Del Bene, quel che è certo è che il visagista la ricorda come una delle tre più importanti della sua vita.

