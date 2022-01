Anna Del Bene, ex compagna Diego Dalla Palma/ “Un grande amore, dopo ho peccato”

Chi è Anna Del Bene?

Diego Dalla Palma, il famoso visagista delle dive, non ha mai nascosto di aver avuto una vite sentimentale movimentata e a tratti burrascosa: “Ho un difetto orrendo, non so essere sessualmente fedele e questo ha minato tutti i rapporti con uomini e donne”, ha raccontato nel corso di una lunga chiacchierata con Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno”. Intervistato da Candida Morvillo sul Corriere della Sera, Dalla Palma ha parlato di una delle storie più importanti della sua vita, quella con Anna Del Bene: “La predisposizione a sentire un fremito o un sentimento sia per donne sia per uomini è un patrimonio. A dire il vero, l’ho abbandonata dopo un grande amore con una donna, Anna Del Bene. Dopo, ho seguito un istinto che mi portava più verso l’omosessualità e di questa fase ho ricordi meno belli. Nella vita, lo ammetto, ho molto peccato”.

Diego Dalla Palma e Anna del Bene: “un grande amore”

Sul conto di Anna Del Bene si sa davvero poco e non sappiamo in che periodo si colloca la storia d’amore con Diego Dalla Palma, quel che è certo è che il visagista la ricorda come una delle più importanti della sua vita. Quale sia stata la causa scatenante della fine della loro storia d’amore a oggi è tuttora sconosciuta, ma è noto che la conclusione della relazione abbia provato molto il make up artist delle star. Tra loro sarebbe finita in maniera pacifica: un addio sofferto, ma che sarebbe stato caratterizzato da rispetto reciproco, almeno in base a quanto si apprende dalle fonti più vicine alla ex coppia. Oggi Diego Dalla Palma sarà ospite di Serena Bortone nel salotto di “Oggi è un altro giorno“: parlerà anche della sua storia d’amore con Anna Del Bene?

