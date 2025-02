Anna Dello Russo è l’esperta di fashion, scelta per commentare i look dei cantanti di Sanremo 2025 al Dopofestival. Considerata una vera e propria icona di moda, è una stylist influencer, ex direttrice creativa del magazine Vogue Japan e brand ambassador del prestigioso Istituto di design Marangoni, può vantare milioni di followers sui principali social, nei quali condivide consigli e tendenze attraverso i suoi outfit. In occasione dei suoi 60 anni, compiuti due anni fa, la giornalista si è raccontata in una intervista a Repubblica, nella quale ha rivelato alcuni dettagli della sua vita privata e del suo stile di vita, affermando di essere una vera maniaca del salutismo.

Ha infatti descritto la sua giornata tipo, che inizia alle 5.30 con una seduta di yoga e poi nuoto dopo aver fatto colazione, successivamente una camminata e poi l’incontro con i collaboratori del team digitale. Dice di essere cosmopolita con una grande passione per l’estremo Oriente, anche se ha comunque scelto di restare a vivere e lavorare nella sua regione di origine, la Puglia, dove abita con il suo compagno Angelo Gioia, in una villa a Cisternino.

Anna Dello Russo, l'esperta di stile a Sanremo 20205, chi è? Carriera, vita privata e curiosità

Anna Dello Russo, esperta di stile, sarà al Dopofestival per parlare degli outfit presentati sul palco di Sanremo da artisti ed ospiti. La giornalista, che fu definita dal celebre fotografo Helmut Newton “Maniaca della moda“, ha iniziato la sua carriera studiando storia dell’arte all’Università di Bari e successivamente entrando nella redazione di Vogue grazie a Franca Sozzani alla quale dice di essersi ispirata. Del suo primo matrimonio, durato pochissimo, ha raccontato che “Iniziò già sfortunato” perchè “Il 1996 era un anno bisestile, e infatti non finì bene“.

Ora invece Anna Dello Russo si dice felice della nuova relazione che ha con Angelo Gioia, il compagno imprenditore che convive con lei dividendosi tra il trullo di Cisternino e le altre due case a Milano, una delle quali adibita ad armadio per poter contenere tutta la sua collezione di vestiti e scarpe, nell’altra invece ha rivelato: “C’è una mia statua a grandezza naturale fatta in cera stile Madame Tussaud, quando arriva l’idraulico devo sempre dirgli di non spaventarsi“. Ha uno stretto legame con molti personaggi del mondo della moda, tra cui Donatella Versace della quale ha detto: “Ha carisma e non ha avuto mai paura di mostrarsi a tutte le età. Tempo fa l’ho abbracciata dopo una sfilata e le ho urlato: sei superfiga“.