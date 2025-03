Anna Dello Russo, giornalista nonché esperta di moda e creatrice creativa di Vogue Japan per diversi anni, è nata a Bari, dove ha studiato e si è laureata in Arte e letteratura, frequentando in seguito la Domus Academy di Milano, dove nel 1086 ha conseguito un master universitario in Design della moda. Dopo aver cominciato a lavorare proprio nel mondo della moda, Anna ha conosciuto Annalisa Milella di Vogue Italia, venendo introdotta nella redazione. Per diciotto anni ha lavorato come redattrice per la visita, mentre dal 2000 al 2006 è stata impegnata come direttrice di L’uomo Vogue. Dal 2006 si è trasferita in Giappone per lavorare con Vogue Japan come direttrice creativa.

Nel 2011 Anna Dello Russo ha iniziato anche la sua carriera da speaker radiofonica, cominciando a collaborare con Radio Deejay con un programma chiamato “Pinocchio”, una rubrica fissa da lei curata. Ha poi sviluppato a sua volta una collezione di accessori femminili con H&M, catena di abbigliamento, disegnando occhiali, scarpe, bigiotteria e altri ancora. Più avanti ha lavorato anche come consulente di stile e curatrice della compagnia Rosewood Hotels & Resorts. Insomma, una carriera attiva nel mondo dello stile e della moda per Anna Dello Russo, che da Bari ha raggiunto i più importanti palcoscenici mondiali.

Anna Dello Russo a Sanremo 2025: i commenti sugli outfit

Anna Dello Russo ha preso parte nel 2025 anche a Sanremo nel format “Dopofestival” nel quale, forte della sua esperienza nel mondo della moda, ha commentato gli outfit dei concorrenti in gara e degli ospiti. La giornalista è stata descritta dal fotografo tedesco Helmut Newton come una “maniaca della moda” e all’Ariston, nel Dopofestival, ha avuto modo di sfoderare tutte le sue conoscenze e il suo gusto nel commentare i look e gli outfit dei personaggi che hanno calcato il palco del teatro di Sanremo 2025, accompagnando Carlo Conti nel suo viaggio.