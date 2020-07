Anna e Andrea si sono lasciati a Temptation Island?/ Un indizio social svela tutto

La nuova edizione di Temptation Island è ormai agli sgoccioli. Ieri è andata in onda la penultima puntata che ha messo ulteriormente in evidenza la crisi che sta vivendo la coppia composta da Anna e Andrea. Il fatto che lui non voglia ancora un figlio da lei ha portato la donna, più grande di 10 anni, ad escogitare una strategia per farlo ingelosire: avvicinarsi ad un tentatore, in questo caso Carlo Siano, fingendo di essere interessata a lui. Un tentativo che non sembra aver funzionato però come Anna desiderava e che sta invece allontanando ulteriormente i due. Ma è proprio di fronte a quanto accaduto nelle ultime puntata che ci si chiede se Anna e Andrea abbiano alla fine lasciato Temptation Island insieme oppure separati. I due sono davvero riusciti a superare tutti questi scogli?

Anna e Andrea stanno ancora insieme dopo Temptation Island?

A darci un’anticipazioni di ciò che può essere accaduto durante il falò di confronto è stata proprio Anna. Come notato dal Vicolo delle News, la fidanzata di Andrea ha lasciato un like ad una foto che sembra darci un chiaro indizio di cosa sia accaduto alla coppia. La donna ha infatti lasciato un ‘mi piace’ ad una fanpage dedicata a lui e ad alcune foto che vedono appunto Andrea. Un gesto che sembra dunque confermare che l’interesse di Anna è ancora tutto puntato per il 27enne e che, dunque, i due possano aver concluso questo percorso a Temptation Island insieme. Non ci resta che attendere la puntata di domani per averne conferma.



