Anna e Andrea si sono lasciati?/ Lui infuriato al falò ma lei… (Temptation Island)

ANNA E ANDREA SI SONO LASCIATI A TEMPTATION ISLAND 2020?

Anna e Andrea si sono lasciati al falò di confronto di Temptation Island 2020? La domanda che tutti si fanno sin da quando Anna ha iniziato a mettere in atto il suo piano diabolico troverà risposta nella puntata finale del programma in onda questa sera dopo quella del martedì. In molti tifano per Andrea sperando che alla fine il giovane non ceda al fascino della sua compagna uscendo con lei e, ancora peggio, facendosi incastrare con un figlio e un matrimonio, ma sarà davvero così che andrà a finire? La giovane continua a ribadire che lui non le ha mai detto sì quando ha chiesto cose importanti che anche a Natale ha preferito regalarle una piscina e non una fedina proprio perché l’anello ha un significato importante e questo significa solo una cosa, impegnarsi. Non è dello stesso parere lui che continua a ribadire il fatto che non sono i regali che fanno l’impegno ma quello che tutti i giorni fa per lei e per le sue figlie. I due troveranno un punto di incontro?

ANNA INTERESSATA SOLO AI SOLDI DI ANDREA?

A rovinare tutto durante il loro percorso a Temptation Island 2020 sono arrivate le immagini con cui la redazione ha rivelato ad Andrea che Anna aveva un solo obiettivo, quello di farlo ingelosire per fargli provare la paura di perderla e, quindi, darle quello che vuole: un figlio. Ma qual è la natura di questo suo desiderio? Anna è davvero innamorata di Andrea tanto da volersi legare a lui per sempre o la sua è solo voglia di mettere le mani sui suoi soldi? Il dubbio è venuto a galla durante le settimane e si è fatto sempre più forte proprio ieri sera quando lo stesso Andrea lo ha lasciato intendere parlando di Carlo, il single con il quale lei ha legato: “Chissà se anche lui ha i soldi”, si è chiesto il bel fidanzato. La cosa ha fatto infuriare Anna che, secondo quanto si capisce dal promo, arriverà al falò con il muso lungo e un po’ infuriata, le passerà tutto quando capirà che Andrea sapeva tutto sin dall’inizio? Secondo quanto si vocifera sui social sembra che i due alla fine siano usciti insieme e la prova regina sarebbe un like messo da lei a una pagina fan dedicata ad Andrea, sarà vero?



