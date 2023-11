Anna e Franco, chi sono i genitori di Sara Croce/ Sorpresa a Ballando con le stelle: “Siamo orgogliosi di te”

Sara Croce riceve il videomessaggio dei genitori Anna e Franco a Ballanco con le stelle 2023

Nel corso delle quinta puntata di Ballando con le stelle 2023 per Sara Croce arriva una bellissima sorpresa: un videomessaggio da parte dei suoi genitori Anna e Franco, e di suo fratello Alessandro. Ad esordire è la mamma che le dice: “Sono davvero orgogliosa di te, del percorso che stai facendo, dell’impegno e del coraggio che ci stai mettendo. Sei bravissima, ti voglio bene!” Continua poi suo padre Franco: “Metti sempre tanta grinta e passione nelle cose che fai. Resta la ragazza che sei, semplice, e non perdere mai il tuo meraviglioso sorriso.”

Anche Alessandro, il fratello di Sara Croce, ha voluto inviarle un saluto: “Ti volevo fare i complimenti per come sei andata fino ad adesso. Esci il più tardi possibile. Ti voglio bene!”

Sara Croce e il rapporto con i genitori: “Si sono separati quando avevo 3 anni ma…”

Sara Croce è commossa e parla poi così del rapporto con i suoi genitori: “I miei si sono lasciati quando avevo 3 anni però sono stati bravissimi a gestirla, perché non ho accusato l’impatto. – fa sapere – Mio padre ha investito tutto per farci vivere felice. Sono sempre stati due genitori presenti. L’umiltà e la serenità che ho è grazie a loro. Senza di loro non avrei potuto realizzare tutti i miei sogni”.

