Anna e Gennaro/ L’addio dopo 6 anni di relazione e ora ospiti in studio a Temptation Island?

Cosa accadrà nelle prossime puntate di Temptation Island tra Anna e Gennaro? In linea di massima, nulla. Ormai la relazione tra i due si è conclusa in maniera negativa. Potrebbero essere ospiti e raccontare le loro sensazioni vissute, chissà. Dopo sei anni di fidanzamento, i due hanno infatti deciso di porre fine alla loro relazione, dopo ben due falò e diverse vicende alterne vissute durante la trasmissione. La coppia è stata costretta ad un falò straordinario, dopo che Gennaro aveva precedente chiuso male quello precedente. Gennaro ha affermato di aver richiesto il falò perché avvertiva una profonda mancanza nei confronti di Anna. Le ha scritto una lettera d’amore ed è molto emozionato, ma lei ha continuato a mostrarsi fredda e arrabbiata nei confronti del ragazzo. Lei ha dichiarato che l’amore è supporto, leggerezza e serenità, tre elementi che con Gennaro non riusciva a trovare più. Quindi, Anna si è sfogata con un uomo single, Mario. Ci si rende conto di quanto Anna e Mario sembrino molto più compatibili rispetto a lei e Gennaro. Alla fine, la ragazza sceglie di porre fine al falò e alla relazione pregressa con Gennaro.

Anna e Gennaro, Temptation Island: ecco come è finita la loro storia

Si è conclusa, con un certo anticipo, la relazione sentimentale tra Anna e Gennaro una di quelle più in discussione durante l’edizione di Temptation Island. Ormai i due erano ai ferri corti e Anna si era palesemente stancata di continuare a stare con Gennaro, prendendo così una decisione drastica e definitiva. Lui aveva persino chiesto a lei di sposarlo, ma la donna aveva già molti dubbi sull’esito di un rapporto sentimentale abbastanza traballante. Non è facile prendere in mano la situazione in determinate circostanze, ma Anna ha avuto un certo coraggio nella consapevolezza della fine di un determinato percorso.



