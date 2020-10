Anna e Gennaro sono tornati insieme? Un mese dopo Temptation Island..

Anna e Gennaro sono usciti separati da Temptation Island 2020 ormai qualche settimana fa ma i fan questa sera avranno modo di capire se quello che è successo è ancora tale o se le cose sono cambiate una volta fuori e lontano dalle telecamere. I due fidanzati sono arrivati nel programma con alcuni problemi da risolvere e se lei, da una parte, continuava a sottolineare il fatto che il fidanzato non è l’uomo buono e perfetto che tutti pensano, lui lamentava il fatto di averle chiesto di sposarla e di aver ricevuto un no come risposta. I due sono finiti al falò di confronto proprio nella seconda puntata di Temptation Island 2020, quindi quasi all’inizio, fomentati dalle parole e dalle lamentele di lui (che ha iniziato a parlare dei suoi soldi e di come lei vorrebbe metterci le mani sopra) e delle ripicche di lei. Risultato? Uno scontro al falò che non ha permesso ai due di uscire insieme dopo sei anni di alti e bassi.

Il falò più veloce della storia di Temptation Island

A prendere la complicata decisione a Temptation Island 2020 di chiudere il fidanzamento era stato proprio Gennaro che, qualche giorno dopo, ha chiesto alla produzione di rivedere Anna sempre al falò, per cercare di metterci una toppa. Questa volta, però, le cose non sono andate come previsto e mentre lui sembrava pronto a tornare sui suoi passi e andare avanti con il loro rapporto perché innamorato della sua fidanzata, Anna ha chiuso le porte soffrendo ma ammettendo anche che alcune volte nei rapporti l’amore non basta quando manca altro. Cosa sarà successo dopo Temptation Island 2020? La risposta arriverà questa sera quando ritroveremo i due al cospetto di Alessia Marcuzzi per la solita intervista ad un mese dalla fine del programma.



