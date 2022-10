Anna e Giulia, ex moglie e figlia Massimiliano Gallo/ “E’ rimasto l’affetto”

Anna e Giulia sono la ex moglie e la figlia di Massimiliano Gallo. L’attore di tantissime fiction di successo tra cui “I Bastardi di Pizzofalcone” e “Imma Tataranni” in passato è stato sposato ad una donna di nome Anna che lo ha reso padre di una figlia di nome Giulia. Un matrimonio naufragato quello tra i due, anche se l’attore è rimasto in buonissimi rapporti con la ex compagna per cui ha speso parole di grandissima stima ed affetto. “Diciamo che per vivere in serenità, se ci sono soprattutto dei figli, alla base ci deve essere il rispetto, e questo c’è. Ma non solo. La mia ex moglie era la fidanzatina di quando ero piccolo… Abbiamo passato la vita insieme. E, anche se poi l’amore è finito, l’affetto è rimasto, quello ci sarà sempre e saremo sempre legati per crescere nostra figlia”, ha rivelato l’attore dalle pagine del settimanale DiPiù.

BALLANDO CON LE STELLE 2022/ Diretta: Luisella Costamagna infortunata (2a puntata)

Che dire: l’amore tra Anna e Massimiliano Gallo è mutato, ma tra loro è rimasta l’affetto e la stima. Non solo, i due hanno anche recuperato un rapporto per il bene della figlia Giulia che oggi ha vent’anni.

Il rapporto tra Massimiliano Gallo e la ex moglie Anna

Anche se la storia d’amore tra Massimiliano Gallo e la ex compagna Anna è terminata, oggi i due sono in ottimi rapporti. La coppia, infatti, ha salvaguardato il loro rapporto anche per il bene della figlia Giulia a cui sono entrambi legatissimi. “Diciamo che per vivere in serenità, se ci sono soprattutto dei figli, alla base ci deve essere il rispetto, e questo c’è. Ma non solo. La mia ex moglie era la fidanzatina di quando ero piccolo” – ha raccontato l’attore di tantissime fiction italiane di successo.

Iva Zanicchi squalificata o penalizzata per "troi*" verso Selvaggia Lucarelli?/ La scelta di Milly Carlucci

Proprio l’attore parlando della ex moglie ha raccontato: “abbiamo passato la vita insieme. E, anche se poi l’amore è finito, l’affetto è rimasto, quello ci sarà sempre e saremo sempre legati per crescere nostra figlia”.

LEGGI ANCHE:

EMA STOKHOLMA E ANGELO MADONIA, BALLANDO CON LE STELLE/ È lei la più sexy del palco?

© RIPRODUZIONE RISERVATA