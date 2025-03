Anticipazioni Le onde del passato, Mia per salvare la vita ad Anna uccide Giuseppe: verranno scoperte?

Cosa succederà nelle prossime puntate de Le onde del passato? La fiction di Canale5 con protagonisti Anna Valle, Irene Ferri e Giorgio Marchesi è liberamente ispirata dal romanzo Due Sirene in un bicchiere di Federica Brunini ma si discosta dalla trama per concentrandosi di più sul thriller ed il giallo. La storia ruota attorno alle protagoniste Anna Reali e Tamara Valenti che giovanissime hanno subito un stupro che le ha segnate per sempre. Da allora sono passati più di vent’anni, le due donne hanno cercato di voltare pagina, Anna andando via dall’Isola d’Elba e diventando pilota d’aereo e Tamara rimanendo all’Isola per gestire un B&B tutto cambia però quando Tamara rintraccia l’avvocato Marco Zan, tra gli artefici della violenza e lo sequestra allo scopo di estorcergli la verità su quella drammatica notte, ma l’uomo l’indoma verrà trovato morto e Tamara accusata d’omicidio.

Le onde del passato, anticipazioni prossima puntata 14 marzo 2025/ Spunta un nuovo testimone…

E dalle anticipazioni Le onde del passato si scopre che Anna, tornata all’isola per cercare la verità e tentare di far scagionare la migliore amica si troverà ad a avere a che a fare con un serie infinita di colpi di scena, segreti e misteri. Al suo fianco avrà il commissario Luca Bonnard. E tra i due ben presto scoccherà la scintilla anche se gli eventi faranno di tutto per allontanarli. Scendendo nel dettaglio, infatti, Anna quando ha iniziato ad indagare e ha scoperto il passato oscuro dell’ex commissario Giuseppe Puccini (Maurizio Donadoni). Corrotto dagli stupratori e dai loro avvocati fu proprio lui ad insabbiare tutto ed a far evitare che i colpevoli finissero in carcere per pagare il loro debito con la giustizia. Sul finire di puntata Anna ha scoperto tutto ed è andato ad affrontarlo ma Giuseppe ha tentato di uccidere Anna soffocandola! A salvarle la vita è stata Mia, la figlia di Tamara, colpendo con una lancia l’ex commissario.

Anna Valle, dopo “Le onde del passato” protagonista de "I segreti della montagna"/ Poi il progetto Rai

Anna e Mia legate da un terribile segreto: verranno scoperte e arrestate? Anticipazioni Le onde del passato

Dalle anticipazioni Le onde del passato sulle prossime puntate si scopre che Mia sarà sempre più in crisi per aver causato la morte dell’ex commissario Giuseppe. Al sua fianco avrà sempre Anna a cui è legata dal terribile segreto. Ad indagare sulla morte di Puccini è Bonnard ma sin da subito si scopre che le indagini saranno complicate e complesse e non porteranno a nessuna pista. Nel frattempo Beatrice (Silvia Mazzieri) figlia di Puccini ed anche lei poliziotta sarà completamente all’oscuro del passato del padre e cercherà di capire chi l’ha ucciso e perché. Anna e Mia riusciranno a non farsi scoprire oppure verranno smascherate ed arrestare? Le anticipazioni Le onde del passato svelano che ci sarà un dettaglio che non passerà inosservato: il cellulare di Anna Reali verrà trovato sul luogo del delitto! La prossima puntata de Le onde del passato, la quinta e penultima, andrà in onda venerdì prossimo 14 marzo 2025 sempre in prima serata su Canale5.