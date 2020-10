Anna e Natalia, mamma e fidanzata Andrea Zelletta come stanno?/ Indizi dai social…

Nelle ultime ore c’è grande curiosità su quanto stia accadendo ad Andrea Zelletta. L’ex tronista di Uomini e Donne ha abbandonato momentaneamente la Casa del Grande Fratello Vip per “motivi personali” che non sono stati svelati. L’idea di molti telespettatori è che sia potuto accadere qualcosa ad una persona a lui molto vicino, magari la fidanzata Natalia Paragoni o la mamma Anna Stasi, entrambe entrate nella Casa giorni fa per fare una sorpresa al gieffino. Partiamo col smentire un possibile contagio da Covid o comunque problemi per Natalia Paragoni. La ragazza è anzi molto attiva sui social, dove ha condiviso post, storie e video nelle ultime ore in cui sta benissimo e non accenna ad alcuna problematica.

Anna Stasi, come sta la mamma di Andrea Zelletta?

Non ci sono notizie in merito a problemi che riguardano la mamma di Andrea Zelletta, Anna, o comunque altri familiari del gieffino. Proprio il mood sereno e naturale della Paragoni su Instagram ci fa intuire che non siano stati problemi di questo tipo a costringere Andrea Zelletta ad uscire dalla Casa. Anzi, nelle ultime è arrivata una spifferata che svelerebbe il reale motivo dell’uscita di Andrea dal Grande Fratello Vip. Potete scoprirlo cliccando qui.



© RIPRODUZIONE RISERVATA