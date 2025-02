Tommaso Marini ha gli occhi a cuore quando parla dei suoi genitori. Lo schermidore è legatissimo a papà Stefano e mamma Anna, sempre presenti nei momenti duri della sua vita. Nonostante la separazione, i suoi genitori sono rimasti uniti per il bene del figlio Tommaso e quando è stato necessario hanno fatto fronte comune per supportarlo e aiutarlo a superare gli ostacoli che ha trovato lungo il percorso. Tommaso Marini, infatti, non ha mai fatto mistero di aver vissuto momenti bui nel corso della sua carriera e ad un certo punto avrebbe persino voluto mollare.

Chi è Tommaso Marini/ La crisi e la rinascita, le schermaglie con Selvaggia Lucarelli: "Volevo mollare tutto"

In una intervista rilasciata a Vanity Fair, Tommaso Marini ha ringraziato dunque mamma e papà per il supporto cruciale, anche se non si è risparmiato qualche auto-elogio. “Se mi guardo indietro ci sono tante persone che mi hanno aiutato, in primis i miei genitori. Ma per le decisioni importanti, di combattere davvero, dipende da te, ci sei tu in pedana. Quindi voglio ringraziare anche me stesso”.

Tommaso Marini, il ringraziamento ai genitori per non averlo lasciato solo: “Non mollai la scherma perché…”

In un’altra intervista ai microfoni di Chi, invece, Tommaso Marini ha svelato una curiosa frase pronunciata dai suoi genitori, nel momento di crisi più profonda. Una frase che gli è servita a capire quale direzione prendere, aiutandolo a sviluppare una nuova consapevolezza. “I miei genitori si sono separati quando avevo 14 anni ma sono rimasti uniti e mi hanno detto che era la mia vita, che avrei dovuto fare ciò che mi faceva stare bene”.

“Se mi avessero detto di continuare avrei mollato, invece l’accordo era un’ultima coppa del mondo. Il giorno del mio 22esimo compleanno a Belgrado ho vinto e lì c’è stato lo switch. Anche aiutato da una psicologa, ho iniziato a pensare che se non andava bene non moriva nessuno. Per questo sono la pecora nera degli sportivi”, ha detto con un filo di ironia il campione schermidore Tommaso Marini.

