Anna Erli e Patricia Abati, moglie e compagna Pupo/ Lui “Tra noi equilibrio speciale”

Pupo e l’amore per Anna Erli e Patricia Abati: “Siamo oltre gli stereotipi ma…”

Forse non tutti sanno che il celebre cantante Pupo crede fortemente nel poliamore o comunque in un modello di famiglia lontano dai canoni tradizionali. “Perché funziona perfettamente, anche se occorrono pazienza e dialogo”, ha detto e ripetuto più volte Enzo Ghinazzi (il vero nome dell’artista, ndr) a proposito della poligamia, che pratica in prima persona. In una recente intervista rilasciata al noto quotidiano Il Corriere della Sera, tuttavia, il cantante ha parlato della strana convivenza con le sue due compagne, sottolineando gli aspetti positivi e negativi del doppio rapporto che si intreccia fin dal 1989, anno in cui ha cominciato a frequentare Patricia Abati, nonostante fosse sposato da circa quindici anni con Anna Erli.

Screzi Cts-Iss: documenti nascosti anche a Brusaferro/ "Presentazione? È riservata…"

“Chi mi invidia, fa male”, afferma però il cantautore e conduttore televisivo, a proposito della relazione con Anna e Patricia. “È un percorso che non ho scelto io. Perché è difficile. C’è sofferenza. È troppo facile liquidarlo così. Io oggi ho 67 anni, mia moglie Anna ne ha quasi 70, Patricia ne ha 62 . Sto da 50 con la moglie, da 33 con l’amante. Si può pensare che sia stata una cosa semplice?”.

Carenza antibiotici in autunno 2023?/ Ema: "Ok distribuzione farmaci non autorizzati"

Pupo e la storia d’amore intrecciata con la moglie Anna e la compagna Patricia: “E’ servito tempo per trovare equilibrio”

“La scelta di vivere a tre è nata, maturata e si è consolidata nel corso del tempo. Ci sono voluti anni”, ha ribadito Pupo ai microfoni de La Nazione, dove ha raccontato la sua quotidianità e la sua vita tra donne, figli e nipoti. Il cantante ha ricordato le sensazioni contrastanti vissute nella prima fase della relazione, dove non si sentiva a posto con la sua coscienza. “Avevo troppo amore e stima per mia moglie, sentivo quanto le stessi mancando di rispetto frequentando un’altra persona a sua insaputa. Non potevo continuare a prenderla in giro e ho voluto restituirle, per così dire, la sua dignità”, le sue parole.

Roccella "Contrastare utero in affitto in ogni modo"/ "Natalità? No modello Ungheria"

Nell’intervista, Pupo, ha raccontato la sofferenza della moglie Anna, evidentemente gelosa di Patricia, anche se ha sottolineato come nel corso degli anni le cose si siano aggiustate in modo naturale. “Perché le davo e le do qualcosa che non vuole perdere. Quella sofferenza è un ricordo, ora abbiamo un equilibrio speciale…”, ha detto il cantante.











© RIPRODUZIONE RISERVATA