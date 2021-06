Anna Erli e Patricia Abati, moglie e compagna Pupo/ “Sarò bigamo anche nell’aldilà”

Anna Erli e Patricia Abati sono rispettivamente la moglie e la compagna di Pupo. Il cantante di “Su di noi” non ha mai fatto segreto di essere un amante delle donne e dell’universo femminile e di non essere monogamo. Nella sua vita, infatti, ci sono due donne a cui è profondamente legato: la prima è la moglie Anna Erli, mentre la seconda è la compagna “amante” Patricia Abati. “Sotto il profilo sentimentale non ho mai avuto paletti, remore, filtri” – ha detto l’ex opinionista del Grande Fratello che ha confessato “mi è capitato di avere un innamoramento, senza riscontro sessuale, per un uomo: Riccardo, per il quale scrissi Volano. L’amore è declinabile in tanti modi, ma lì capii che non potevano esserci differenze”. La sua vita sentimentale però è senza alcun dubbio legata alle donne e in particolare a due donne della sua vita. Un’esperienza sentimentale che lui stesso ha definito “innovativa e diversa”, visto che è sentimentalmente impegnato con due donne che sono entrambe a conoscenza l’una dell’altra. “Sto con due donne che si rispettano e si vogliono anche bene… anche questo, se è accaduto, c’è un motivo e tutto risale a tutto quello che nella mia infanzia e nella mia adolescenza è capitato nella mia famiglia. Ma non mi va di parlarne” – ha detto il cantante di “Gelato al cioccolato”.

Dal 1974 Pupo è spostato con Anna Erli, ma nel 1989 incontra Patricia Abati con cui instaura una relazione clandestina. “È accaduto che trent’anni fa, è arrivata Patricia, inizialmente è stata una storia clandestina, è durata qualche anno, poi è venuta alla luce. Io ho provato a condividere con loro un rapporto alternativo: non Anna o Patricia, ma Anna e Patricia” ha detto il cantante ospite da Barbara D’Urso. La stessa moglie Anna Erli durante un’intervista rilasciata a La vita in diretta ha sottolineato come il loro matrimonio sia efficiente: “io sono sempre presente, ho una vita con lui, non ho solo le briciole. È una cosa che non avevo previsto e che mi è successo e che ho cerato di vivere al meglio possibile”. Con le due “compagne” Pupo ha un rapporto diverso: se Anna Erli lo aspetta a casa, con Patricia Abati è spesso in giro per lavoro. “Con Patricia lavoro, io sono molto in giro per il mondo. Con Anna vivo i momenti a casa” – ha detto il cantautore che parlando delle donne della sua vita ha sottolineato – “sarò bigamo anche nell’aldilà, ma loro sono il più grande investimento della mia vita, anche se è stato il più rischioso. Le amo entrambe e insieme alle mie figlie rappresentano quanto di più caro ho al mondo: la mia famiglia!”.

