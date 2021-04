Anna Erli, moglie Pupo/ “Ha sofferto per Patricia Abati ma poi la sofferenza è passata”

Anna Erli ha sposato Pupo il 28 luglio del 1974. La coppia ha avuto due figlie: Ilaria e Clara. Il cantante, al secolo Enzo Ghinazzi, ha avuto un’altra figlia, Valentina, da una relazione con una fan. Da più di trent’anni al fianco di Pupo c’è un’altra donna Patricia Abati: Patricia accompagna Pupo nei viaggi e negli impegni di lavoro, Anna lo aspetta nella casa di famiglia, dove per anni ha vissuto con la suocera. “Mia moglie ha sofferto per Patricia ma poi la sofferenza è passata. Non ha mai pensato di abbandonarmi. Evidentemente, nel conto sentimentale, le davo, le do, qualcosa che non vuole perdere”, ha raccontato anni fa il cantante al settimanale Gente. Nel 2015 ai microfoni de “La vita in diretta” la moglie Anna ha detto: “Amavo questa persona e volevo dedicarmi a lui. Siamo allo scoperto mentre ci sono quelli che si nascondono…”.

Anna Ghinazzi: la moglie di Pupo dal 1974

Anche le figlie di Pupo e della moglie Anna Erli hanno imparato a convivere con questa situazione, che il cantante ha definito “non è un esempio da seguire ma un’opportunità”. La figlia più grande Ilaria ha confessato ai microfoni di Rai 1: “L’ho superata abbastanza bene, il fatto che ci abbia detto tutto l’ho apprezzato molto”. Clara, invece, ha aggiunto: “La nostra è una famiglia particolare, ma allo stesso tempo da emozioni diverse. Viviamo con questo papà ha fatto molto esperienze sotto tutti i punti di vista. È sempre stato un padre presente”. Per lei Patricia non è una seconda mamma ma fa parte della famiglia. Nel 2016 a Domenica Live, Pupo ha detto. “Faccio quello che fanno tutti gli uomini, solo che io lo dico. Non tutti gli uomini hanno moglie e amante, ma molti. Io amo due donne, Anna e Patricia”.

