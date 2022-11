Anna ex moglie di Massimiliano Gallo e la figlia Giulia/ “L’amore è finito ma…”

Chi è Anna, l’ex moglie di Massimiliano Gallo

Massimiliano Gallo ha alle spalle un matrimonio. Prima di innamorarsi di Shalana, Massimiliano Gallo è stato sposato con una donna di nome Anna, dalla quale ha avuto una figlia, Giulia, oggi 19enne. Intervistato un paio d’anni fa dal settimanale DiPiù, Gallo ha parlato dell’ex moglie in termini lusinghieri: “Diciamo che per vivere in serenità, se ci sono soprattutto dei figli, alla base ci deve essere il rispetto, e questo c’è. Ma non solo. La mia ex moglie era la fidanzatina di quando ero piccolo […]. Abbiamo passato la vita insieme. E, anche se poi l’amore è finito, l’affetto è rimasto, quello ci sarà sempre e saremo sempre legati per crescere nostra figlia“. Massimiliano Gallo e Anna sono rimasti in ottimi rapporti e tra loro è rimasta stima e affetto. Giulia è la figlia dell’attore Massimiliano Gallo nata dal matrimonio con una donna chiamata Anna e che non fa parte del mondo dello spettacolo.

Massimiliano e Anna si sono sposati nel 1992, ma siccome in quegli anni lui non era ancora famoso non sappiamo nulla di questa unione. Ciò che è noto è che dal matrimonio è nata una figlia di nome Giulia ed è classe 1997. Nonostante Massimiliano sia ormai diventato molto conosciuto al pubblico italiano, della figlia non si hanno informazioni. Terminata la relazione con Anna, l’attore ha conosciuto l’attrice brasiliana Shalana Santana con cui è fidanzato da molti anni. I due si conoscono durante una cena e da quel momento non si sono mai lasciati e non hanno nemmeno mai fatto parlare di sé. Appaiono come una coppia molto affiatata e ad oggi sembra che la loro storia proceda a gonfie vele.

Massimiliano Gallo e il rapporto con la figlia Giulia

In un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, Massimiliano Gallo ha paragonato il rapporto con la figlia Giulia a quello tra il suo personaggio Pietro e la figlia Valentina nella serie Imma Tataranni. L’attore ha dichiarato: “Anch’io sono papà di una ragazza che ha 17 anni e il rapporto con la mia Giulia è proprio come quello tra Pietro e la sua Valentina”. Massimiliano è sposato con Anna dal 1992. La coppia ha una figlia di nome Giulia, nata nel 1997 e che oggi ha 16 anni. Poiché Massimiliano ama trascorrere il tempo con la figlia, è un papà presente per lei.

E a proposito della sua vita privata, sappiamo che da tempo al suo fianco c’è la modella e attrice italo-brasiliana Shalana Santana. Lo stesso attore ha raccontato come ha conosciuto Santana durante un’intervista. Ha detto che è stato durante una cena in cui erano presenti entrambi e dove per lui è scattato il colpo di fulmine. Da quel momento, Massimiliano avrebbe iniziato a corteggiare la donna finché lei non ha ceduto. In passato la donna è stata legata ad un noto dentista napoletano Alessandro Lukacs che è anche un ex gieffino. “Al di là dell’amore che ci lega ho sempre ammirato il suo lavoro e principalmente il rispetto che ha per questo lavoro. Lui ha fatto tanti anni di gavetta e finalmente ora viene riconosciuto per la sua bravura. Su questo lavoro la pensiamo in maniera uguale, sappiamo entrambi come è faticoso riuscire a lavorare in un paese non meritocratico”.











