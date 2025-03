Anna Fabbri è la madre di Giovanni Paoli, primogenito di Gino Paoli, scomparso venerdì 7 marzo 2025 a causa di un infarto presso l’ospedale Niguarda di Milano. Giovanni, nato a Genova nel 1964, era figlio del primo matrimonio di Gino con Anna, la donna che lo ha accompagnato nei primi anni di carriera, fino all’arrivo del successo. Durante la loro relazione, però, Gino Paoli fu legato sentimentalmente anche a Stefania Sandrelli. All’epoca, lui aveva quasi 30 anni e aveva appena raggiunto la notorietà, mentre l’attrice aveva solo 15 anni. Nonostante la differenza d’età e il matrimonio di Gino, tra i due scoppiò una passione irrefrenabile, che sfociò in una relazione turbolenta, durante la quale il cantautore tentò anche il suicidio.

Anche in quell’occasione, Anna non abbandonò Gino, restando al suo fianco in ospedale, sebbene fosse a conoscenza dei suoi tradimenti. Successivamente, nel 1964, nacque il loro primo figlio: Giovanni. Tuttavia, esattamente tre mesi dopo, in Svizzera, Stefania diede alla luce una bambina di nome Amanda, anche lei figlia del cantante. Inizialmente, Amanda portò il cognome della madre per evitare scandali, ma i media vennero comunque a conoscenza della relazione, che finì per suscitare grande scalpore.

Anna Fabbri, chi è la madre di Giovanni Paoli: il matrimonio complicato con Gino Paoli

Gino Paoli riuscì comunque a mantenere salda la famiglia, tanto che Amanda finì per vivere con lui e Giovanni, e Anna Fabbri divenne una sorta di “seconda mamma” per lei. In occasione del 90esimo compleanno del padre, Giovanni raccontò di quando scoprì di avere una sorella, nata pochi mesi dopo di lui. Era l’estate del 1972, Giovanni aveva 8 anni, e improvvisamente il padre gli propose di andare a conoscere sua sorella. Quando lui rispose di essere figlio unico, Gino lo fece salire in macchina senza dire una parola, fino ad arrivare a destinazione.

Ma, Stefania non era l’unica donna con la quale Gino ebbe una relazione durante il matrimonio con Anna. Nel frattempo, infatti, conobbe anche Ornella Vanoni, con la quale ebbe un amore travolgente. La celebre canzone “Senza Fine” è dedicata proprio alla cantante, con la quale oggi ha un rapporto di amicizia. Ad ogni modo, il matrimonio tra Anna e Paolo finì ugualmente e, dal 1991, il cantautore è legato a Paola Penzo, dalla quale ha avuto altri due figli: Niccolò e Tommaso. Adesso, Gino e Anna si trovano ad affrontare insieme il dolore più grande per un genitore, ovvero la perdita del loro figlio Giovanni Paoli.