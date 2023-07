Anna Falchi: “Basta discriminare le donne con fidanzati più giovani!”/ “Ho ancora tanti sogni…”

Anna Falchi, estate all’insegna delle radici: la conduttrice in vacanza nella “sua” Romagna

Buona parte dei personaggi noti del panorama televisivo sono attualmente alle prese con le vacanze estive. Tra questi, anche Anna Falchi che – come racconta Il Fatto Quotidiano – si trova tra le bellezze della sua terra: la Romagna, precisamente Rimini. Tra una giornata di mare e momenti di relax la conduttrice de I Fatti Vostri ha rilasciato una breve intervista per il quotidiano Libero parlando di temi che la riguardano ma anche di considerazioni più generali.

Nel merito della sua splendida forma fisica a dispetto della sua età (58 anni), Anna Falchi ha spiegato: “Non penso mai all’età anagrafica; come spirito, al di là dei complimenti su come uno se li possa portare, sono una persona molto giovanile dentro. Forse anche per il fatto di avere una figlia giovane che mi fa restare sul pezzo”. Queste le parole della conduttrice offerte a Libero – e riportate da Il Fatto Quotidiano – ma partendo da questo discorso si esprime anche con fare polemico su un tema particolarmente discusso.

Anna Falchi sbotta: “Se un uomo ha una fidanzata più giovane lo chiamano sugar daddy!”

“Non mi piace la discriminazione verso le donne che scelgono di stare con uomini molto più giovani; tutti subito a parlare delle donne col toyboy”. Questa lo sfogo di Anna Falchi – nell’intervista concessa a Libero – contro chi è sempre pronto a puntare il dito contro le donne che scelgono liberamente di vivere una relazione sentimentale senza paletti di tipo anagrafico. La conduttrice – come riporta il portale di informazione – avrebbe poi aggiunto: “Peggio se poi fanno figli dopo i 40 anni; mentre se un uomo di 80 si mette con una ragazza più giovane di 40/50 anni e fa figli nessuno dice nulla. Quello è uno sugar daddy“.

Un vero e proprio sfogo quello di Anna Falchi che, giustamente, si schiera dalla parte delle donne che semplicemente non intendo porre dei paletti dal punto di vista sentimentale, soprattutto in riferimento al dato anagrafico. Ultimato lo sfogo sul tema, la conduttrice si è lasciata andare poi sul fronte dei progetti per il futuro: “Se ho ancora sogni nel cassetto? Sì, sono ancora tanti. Nonostante i suoi volgari pensieri sulla mia età, il bello ha da venire”.











