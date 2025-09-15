Anna Falchi ospite a La Volta Buona: chi è il compagno della showgirl

Tra gli ospiti della puntata de La Volta Buona in onda oggi, lunedì 15 settembre, c’è anche Anna Falchi. Recentemente, la showgirl è tornata a far parlare di sé per la sua storia d’amore. Difatti, Anna è stata paparazzata più volte in compagnia di Theo Napolitano, architetto romano di 31 anni con origini italo-tedesche. Tra loro ci sono ben 21 anni di differenza, dettaglio che ha attirato particolarmente l’attenzione dei media. Nelle foto diffuse, si vedono i due mano nella mano, tra baci e abbracci, lasciando pochi dubbi sulla natura della loro relazione.

A quanto pare, Theo, che si chiama in realtà Theodorico, si divide tra Roma e Milano, ha studiato all’estero e parla diverse lingue, ma finora è rimasto sempre lontano dai riflettori. Ora, però, è finito inevitabilmente al centro del gossip. Ad ogni modo, pare che l’attrice sia molto contenta di questa nuova storia d’amore, non dando peso alle critiche dovute alla differenza d’età. A questo punto chissà se, intervistata da Caterina Balivo, Anna darà maggiori dettagli sul rapporto con il fidanzato.

Anna Falchi ospite a La Volta Buona: le sue storie d’amore

Quella con Theo Napolitano arriva dopo diverse storie d’amore di Anna Falchi che hanno riempito le pagine di gossip negli ultimi trent’anni. Negli anni ’90 la sua relazione con Fiorello attirò particolarmente l’attenzione, fino alla rottura del 1996 che Anna ricorda ancora come la sua prima grande delusione. Poi ci fu il flirt con Max Biaggi, il matrimonio lampo con l’imprenditore Stefano Ricucci nel 2005, finito già l’anno dopo, e la relazione con Denny Montesi, con cui nel 2010 è diventata mamma di Alyssa. Più lunga la storia con Andrea Ruggeri, nipote di Bruno Vespa, che l’ha accompagnata per diversi anni e che la stessa Falchi ha sempre definito molto importante.