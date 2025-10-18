Chi è Anna Falchi, la showgirl e conduttrice? Nata da mamma finlandese e abbandonata dal papà, è stata simbolo sexy del cinema per anni

Nata nel 1972 a Tampere, in Finlandia, Anna Falchi ha cominciato la sua professione da showgirl da giovanissima. La mamma, finlandese, era infatti un’indossatrice di professione e Anna si è trovata a ripercorrere le sue orme, complice la sua straordinaria bellezza. La showgirl non ha vissuto un’infanzia semplice: da bambina, infatti, si è trovata a crescere solamente con la donna, avendo il papà Benito abbandonato la famiglia pochi anni dopo la nascita dei figli.

Anna Falchi ha cominciato a partecipare ai primi concorsi di bellezza quando non aveva neppure 18 anni. Notata da un’agenzia, ha preso parte a Miss Italia nel 1989, arrivando a vincere il titolo di Miss Cinema. Cominciata la carriera da modella, Anna Falchi ha girato il mondo come modella, da Parigi a New York, collaborando con brandi importantissimi in tutto il mondo. Nel 1992, poi, è approdata in televisione, con lo spot televisivo “Il sogno” come testimonial di Banca di Roma, nel video diretto da Federico Fellini. Da quel momento è cominciata anche la carriera televisiva di Anna Falchi, che ha recitato in decine e decine di serie tv e film.

Anna Falchi, chi è: il successo in televisione

Anna Falchi ha recitato nel corso della sua carriera in numerosi film e serie tv. Negli ultimi anni si è dedicata anche alla carriera da conduttrice: nel 2020 ha condotto “Unomattina Estate” per poi passare a “I fatti vostri” con Salvo Sottile.

Nonostante le tante storie d’amore e l’essere diventata mamma, Anna Falchi non ha mai abbandonato la sua carriera in tv, come raccontato a Il Messaggero: “È giusto anche sentirsi appagate dall’essere mamme e moglie, ma secondo me la prima cosa che una donna deve fare è sentirsi indipendente dalla figura maschile”. Nonostante l’essere diventata mamma, infatti, Anna Falchi ha deciso di proseguire con la sua carriera, dedicandosi sempre più alla conduzione.

