Anna Falchi “disastro” a I Fatti Vostri/ Distrugge la torta di Ernst Knam

Anna Falchi “disastro” a I fatti vostri

Anna Falchi l’ha combinata grossa. Durante la puntata de “I Fatti Vostri” in onda su Rai 2 oggi, venerdì 29 aprile, la conduttrice è stata protagonista di un episodio che ha lasciato tutti di stucco in studio. Nel corso della slot “Pasticceria in piazza” Ernst Knam e la moglie Frau hanno realizzato una deliziosa torta di Profiterole, tipico dolce francese, in una speciale rivisitazione del pasticcere tedesco con crema pasticciera all’arancia. Dopo aver preso tra le mani il vassoio con sopra la torta, Anna Falchi l’ha mostrata al pubblico mentre Salvo Sottile stava dando la linea al colonnello Massimo Morico per l’appuntamento con le previsioni meteo: “Guardate quanto è bella”, ha detto la conduttrice, orgogliosa del lavoro dei coniugi Knam.

Anna Falchi distrugge la torta di Ernst Knam

Purtroppo Anna Falchi ha sottovalutato la delicatezza della torta che teneva in mano e ha iniziato a muoversi con troppa disinvoltura, mentre Salvo Sottili offriva un assaggio a Massimo Morico: “Questo è il momento del meteo, colonnello Morico gradisce una pallina di profiterole?”. Il colonnello, però, non ha fatto in tempo a rispondere perché in quel preciso momento la torta di Ernst Knam si è schiantata al suolo: “Incredibile al Cibali, la creazione di Ernst Knam…”, ha esclamato Salvo Sottile, cercando di sdrammatizzare la situazione (citando la famosa esclamazione di Sandro Ciotti del 1961). Anna Falchi, evidentemente imbarazzata per quanto successo, è riuscita solo a dire: “Sacrilegio”, mentre Emanuela Aureli ha cercato di difendere la collega dicendo che la basa era scivolosa. “Finirà a torte in faccia anche oggi”, ha quindi concluso Sottile che ha poi dato la linea a Morico.

