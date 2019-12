Anna Falchi e il fidanzato Andrea Ruggieri/ “Viviamo separati, ma va tutto bene”

Anna Falchi a “La Vita in Diretta” con la sciarpa della Lazio. E allora Lorella Cuccarini per la par condicio si è messa addosso quella giallorossa. «Scommetto che anche tu sabato un pochino hai goduto», ha scherzato la showgirl. E la conduttrice: «La partita è stata pazzesca, ma con questi colori mi sento meglio». Dunque nell’intervista si parla del suo tifo social. «Sparo gli ultimi colpi, ma lo faccio in modo ironico. Ma non apprezzano solo i tifosi laziali, mettiamo d’accordo tutti». Ma la Falchi non vuole sentire parlare di scudetto: «Neanche nomino questa parola, sono molto scaramantica. Non ci voglio pensare, va bene come sta andando». E allora manda dei baci a Simone Inzaghi e il patron Claudio Lotito. Quindi non si sbilancia sull’eventuale nuovo striptease: «Nasceva da un’idea di Sabrina Ferilli, che quell’anno pensava di vincere con la Roma. Io ho fatto una cosa improvvisata, sono una spontanea».

ANNA FALCHI: LA FIGLIA ALYSSA E IL FIDANZATO ANDREA RUGGIERI

Anna Falchi parla anche della chiamata di Federico Fellini. «Non ci credevo, mi disse di tornare a Roma per girare insieme lo spot». Metà finlandese e metà romagnola, l’attrice gioca poi col cappello di Babbo Natale. «Sono una renna, mi mancano solo le corna». E poi aggiunge: «Le ho avute pure io Lorella». Si gioca poi con ipotetici regali: «Regalerei un mazzo di fiori a mia madre. Biglietto per l’Australia? Non c’è nessuno che odio così tanto… Invito a cena? Io mangio e bevo abbondantemente, quindi il conto sarebbe bello salato». Poi si parla della figlia Alyssa Montesi: «Ha 9 anni, quindi ha messo un po’ di sale in zucca. Non chiede troppe cose, soprattutto quelle costose. E quindi mette dei buoni propositi. Ha chiesto di avere un 10 in matematica per far felice me. Siccome non mangia tanto, si è ripromessa di assaggiare cose nuove». Spunta poi un collage di foto dei suoi ex: «Dovevi essere buona? Hai fatto un puzzle dei miei ex, sono indignata!». Al centro c’è il fidanzato Andrea Ruggieri: «Viviamo separati, ma va tutto bene. Ci vuole un po’ di pepe».

