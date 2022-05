Anna Falchi ed Andrea Ruggieri si sono lasciati?/ Esplode il gossip sulla coppia

Anna Falchi di nuovo single? Il rumor sulla presunta rottura con Andrea Ruggieri

Anna Falchi è tornata single? Nelle ultime ore si è infittito il mistero attorno alla conduttrice de I Fatti Vostri e alla sua attuale vita sentimentale. A sganciare la bomba è il sito Dagospia, secondo il quale la Falchi si sarebbe lasciata con il compagno Andrea Ruggieri con cui faceva coppia fissa ormai da diversi anni. Non sono ben chiari i motivi della presunta rottura ma, sempre secondo quanto riportato dal noto portale, la coppia avrebbe vissuto un lungo periodo di crisi. “Flash – L’aquilotta è volata via! Anna Falchi e Andrea Ruggieri si sono lasciati – Dopo una lunga crisi, la showgirl ha fatto la valigia e ha cambiato casa…” l’indiscrezione rilasciata dal portale.

I diretti interessati non hanno ancora rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito, in attesa di una loro conferma o smentita ufficiale. La conduttrice e il politico sono sentimentalmente legati dal 2011, anno in cui si sono fidanzati. Tuttavia, dopo oltre 10 anni di amore in cui hanno anche dovuto far fronte a numerose voci di crisi, l’idillio potrebbe essersi definitivamente spezzato. Solo un mese fa Ruggieri dedicava romantiche parole alla compagna in occasione del suo compleanno, attraverso una lettera d’amore.

Anna Falchi e il successo televisivo de I Fatti Vostri

Anna Falchi è comunque reduce da un periodo lavorativo senza dubbio soddisfacente, nonostante le tempestosi nubi sulla sua attuale situazione sentimentale, spesso posta sotto i riflettori dello spettacolo. La showgirl è infatti tornata protagonista in tv grazie alla conduzione di quest’ultima edizione de I Fatti Vostri, che ha riscosso un importante successo di pubblico con grandi picchi di share e di ascolti. Al suo fianco in questa avventura sul piccolo schermo Salvo Sottile, con il quale ha costruito una solida collaborazione televisiva e un importante feeling puntata dopo puntata.

Entrambi hanno ridato nuovo smalto al programma di intrattenimento targato Rai2, strappando sorrisi e spensieratezza al pubblico senza far rimpiangere volti storici come Giancarlo Magalli. Sul fronte professionale Anna Falchi è tornata alla ribalta, mentre a livello privato le cose potrebbero dunque essere cambiate. Nulla è ufficiale circa la presunta crisi con Andrea Ruggieri, ma la recente indiscrezione sganciata da Dagospia lascerebbe intendere la fine di un amore. Il gossip al momento impazza, in attesa di dettagli aggiuntivi e di chiarimenti da parte di entrambi.











