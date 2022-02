Anna Falchi/ Felice con Andrea Ruggieri e la figlia Alyssa: “Una famiglia allargata”

È Anna Falchi la protagonista della nuova puntata dei Soliti Ignoti, lo show di Amadeus del preserale di Rai 1. La celebre conduttrice si mette in gioco per tentare di scoprire chi è il parente misterioso e aggiudicarsi il montepremi da poter poi devolvere in beneficenza. Se ben nota è la carriera di Anna Falchi, più riservata è invece la sua vita privata. Ciò che però sappiamo è che oggi la conduttrice è felice al fianco di Andrea Ruggieri, compagno da circa dieci anni e con cui di recente ha iniziato una convivenza.

In un’intervista a SuperguidaTv ha raccontato: “Quando due persone si incontrano e vanno d’accordo non ha senso stare lontani. Siamo rimasti separati durante il lockdown ma abbiamo deciso di affrontare la vita tenendoci mano nella mano. Laddove dovesse accadere qualsiasi cosa abbiamo la sicurezza di farci compagnia a vicenda senza dover rinunciare a vedersi. È stata dura e ci siamo resi conto che dopo tanti anni era giusto prendere questa decisione. Ormai siamo una coppia rodata.”

Anna Falchi e la figlia Alyssa: “Siamo una famiglia allargata”

Anna Falchi è anche mamma di Alyssa, nata dalla relazione con l’imprenditore Denny Montessi: “Lei è cresciuta in una famiglia allargata ed è serena. – ha raccontato la conduttrice e attrice nel corso dell’intervista, spiegando che – Ci sono rapporti meravigliosi con il papà e con il mio compagno. Siamo una famiglia allargata ma non troppo. Ci si rispetta, ci si vede ma senza per forza condividere le vacanze assieme.”

