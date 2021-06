Anna Falchi/ “Fiorello è stato il mio primo grande amore”, la storia con Stefano Ricucci…

Anna Falchi tra gli ospiti de “La Partita – Una notte per Diego“, la serata di calcio, spettacolo e solidarietà trasmessa mercoledì 2 giugno dalle ore 21.20 in prima serata su Rai2. Un evento che si presenta come un omaggio al grandissimo Diego Armando Maradona scomparso lo scorso 25 novembre. Tra i protagonisti c’è anche la bellissima conduttrice che, recentemente nel salotto di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, si è lasciata andare raccontando alcuni retroscena della sua vita privata. A cominciare dall’infanzia trascorsa in Finlandia e il rapporto con la madre su cui ha detto: “devo tanto a mia madre, tutto quello che sono ora. Lei è la mia roccia. Non ricordo l’ultima carezza che mi ha fatto, ma ci dimostriamo l’affetto in un altro modo”. Non solo, la Falchi ha parlato anche del regalo più grande della sua vita: la figlia Alyssa nata nel 2010. Con la piccola è una madre attenta e severa, ma ha precisato: “al momento giusto potrà prendersi le sue libertà, ma fin quando è a casa con me no”.

Anna Falchi e la storia con Stefano Ricucci

Durante la lunga chiacchierata, Anna Falchi si è sbottonata anche sulla sua vita privata rivivendo due storie che per lei sono state importanti. La prima è quella con l’imprenditore Stefano Ricucci terminata nel 2006. Una storia turbolenta che l’ha coinvolta molto per via del clamore mediatico legato al compagno, ma che oggi ricorda con grande dolore: “fu una cosa terribile. Molte giornaliste donne mi attaccarono, conservo ancora i loro articoli cattivi in un faldone”. Impossibile non parlare poi di Fiorello, lo showman siciliano a cui è stata legata per diversi anni. Ricordando la sua storia con Fiorello ha detto: “è stato il mio primo grande amore”. Oggi Anna Falchi ha ritrovato la serenità tra le braccia di Andrea Ruggieri, che nel 2018 si è candidato come deputato alle elezioni nazionali nel Collegio plurinominale del Lazio ed è stato eletto per Forza Italia.

