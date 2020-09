Anna Falchi/ “Fiorello? È stato un amore travolgente ma oggi non ci sentiamo più”

Anna Falchi, ospite a Oggi è un altro giorno, ripercorre la sua carriera ma anche i suoi amori. In primis ammette di essere una donna molto diversa oggi: “Sono cambiata, oggi sono più pudica, nel corpo e nei sentimenti. Oggi, se tornassi indietro, sarei più riservata. Non mi riconosco più in quell’Anna di una volta.” Poi racconta il perché del suo volto spesso corrucciato: “Il broncio? Era una mia espressione abbastanza tipica, avevo un caratteraccio! – ammette l’attrice senza peli sulla lingua. Poi spiega – La Tv è stata una cosa capitata, mia mamma insistette molto, lei voleva reintrodurmi in questa nuova città in cui ci eravamo trasferiti. Poi ho vinto questa fascia, sono arrivata a Miss Italia ma non ci credevo tanto.” Poi si apre un ampia parentesi sugli ex amori.

Anna Falchi e gli amori del passato: da Fiorello a Ricucci

Impossibile non ricordare il grande amore con Rosario Fiorello: “Lui è stato il primo grande amore. Ero una ragazzina con un uomo più grande così famoso, travolgente… è stato così il nostro amore. – tuttavia spiega – Oggi non ci sentiamo più, non siamo amici.” Preferisce non soffermarsi, invece, su Stefano Ricucci e concentrarsi invece su se stessa. “La mia forza la trovo nella mia solitudine. – ammette ancora la Falchi – Io sono molto sicura di me e la trovo in me. Mi curo a casa e trovo la forza anche nel pensiero, ragionando. Non ho bisogno di altri che mi aiutino in questo.” Si commuove, invece, quando di parla della sua famiglia e della mamma in particolare.



© RIPRODUZIONE RISERVATA