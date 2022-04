Anna Falchi “Fiorello? Mi ha tradito, ho sofferto”/ “Quando è finita ho festeggiato”

Anna Falchi e il tradimento di Fiorello: “L’ultima volta che ho festeggiato il compleanno”

In una lunga intervista rilasciata al settimanale Oggi, Anna Falchi è tornata a raccontarsi, aprendo un’importante parentesi sulla sua vita amorosa. L’attrice e conduttrice ha riportato alla mente alcuni dei suoi più grandi amori ma anche alcune delle più grandi delusioni vissute. Una di queste riguarda Fiorello.

Andrea Ruggieri, lettera d’amore ad Anna Falchi/ “Per me resti la più bella d’Italia”

Lo showman, al tempo della loro relazione, la tradì e nell’intervista ricorda: “Il mio primo dolore d’amore. Quando è finita, ho dato un mega party in Romagna ed è stata l’ultima volta che ho festeggiato il mio compleanno… – è il retroscena che svela la Falchi a Oggi, ammettendo però di essere stata male – se mi ha fatta soffrire? Sì, abbiamo sofferto”.

Anna Falchi/ Tra amori e successo, la celebre sex symbol compie 50 anni

Anna Falchi, dall’ex marito Stefano Ricucci al compagno Andrea Ruggieri

Anna Falchi ha poi parlato della storia con l’ex marito Stefano Ricucci, per cui ha avuto parole d’affetto: “È l’ideale di uomo che tutte vorrebbero accanto. – ha ammesso – Romantico, generoso, dedicato. Quello è stato il periodo più bello e insieme il più brutto della mia vita”. Anna è rimasta al suo fianco anche durante il periodo del carcere: “Ma dopo è finita semplicemente perché perdi fiducia in una persona. E perché non volevo vivere con l’ansia che potessero suonare il campanello di casa e riportarlo via”, ha rivelato la conduttrice. Oggi Anna Falchi è felice al fianco di Andrea Ruggieri, deputato di Forza Italia e nipote di Bruno Vespa. I due stanno insieme da più di dieci anni e hanno iniziato recentemente una convivenza che procede a gonfie vele.

LEGGI ANCHE:

Anna Falchi: "Io, tradita da Fiorello"/ "Un po' gatta e un po' mignott*": Fellini...

© RIPRODUZIONE RISERVATA