Anna Falchi/ “Fiorello? Nessun rapporto, gli ex non sono amici ma con Max Biaggi…”

Anna Falchi è l’ospite di oggi de La Vita in Diretta, intervistata da Lorella Cuccarini. Si è partiti subito da alcune immagini dell’attrice e conduttrice relative ai suoi esordi. Il suo debutto professionale è avvenuto tra Risi e Fellini: “Ho vissuto la coda della dolce vita, sono arrivata a Roma giovanissima e ho collaborato con i grandi del cinema italiano e consacrata da Dino Risi, poi la scoperta della tv la devo a Pippo Baudo”. Cosa ricorda ancora oggi di quel periodo? “Ero molto esuberante, mi si notava e non ho fatto nulla per passare inosservata, avevo una sana incoscienza”, ha ammesso. Nel corso della sua carriera ha avuto come tutti dei momenti di gloria alternati a dei momenti meno fortunati “ma l’importante è essere sempre equilibrati, posati e ricordarsi sempre da dove si viene”, ha ammesso. C’è però qualcosa che non rifarebbe per nulla al mondo? “Non è televisivo parlarne, ci metterei troppo tempo, ma assolutamente sì, non rifarei tutto quello che ho fatto ma l’importante è avere il tempo per rifarsi e prendere la vita in mano e ricominciare”, ha confidato alla padrona di casa del programma di Rai1.

ANNA FALCHI E IL RAPPORTO CON FIORELLO

L’esplosione della popolarità televisiva per Anna Falchi è iniziata con Sanremo 1995, momento importante per la sua carriera e rispetto al quale sono stati trasmessi alcuni stralci. Sull’argomento relativo al suo fidanzato con Fiorello, ampiamente paparazzato, però, la Falchi è stata decisamente più restia: “Ero incosciente, mi è esplosa questa popolarità ma ero sempre la solita ragazzona, non mi rendevo conto di ciò che accadeva attorno a me e la vedevo come un gioco”, ha ammesso, senza citare il mattatore. Incalzata dalla Cuccarini ha replicato: “Passiamo alla prossima domanda!”. Poi ha spiegato il modo in cui il gossip è cambiato rispetto al passato: “Adesso con i social è cambiato tutto, ma era più bello prima, adesso ci si mette più a nudo, ci deve essere il filtro tra il personaggio reale e il personaggio professionale”. La conduttrice, non paga, ha insistito: che rapporto c’è adesso con Fiorello? “Nessuno, gli ex non per niente si chiamano ex, non si rimane poi realmente amici per rispetto delle persone che abbiamo accanto, spesso trovo frasi virgolettate ma non appartengono realmente a me”.

MAX BIAGGI E L’ATTUALE COMPAGNO

Diverso invece il discorso relativo ad un altro ex, Max Biaggi, con il quale durante il lockdown ha fatto anche una diretta Instagram: “ma non ci sentiamo con grande frequenza! Ci siamo rivisti in diretta ma con lui ho un buon rapporto ma così…”, ha precisato. Da nove anni invece è felicemente fidanzata: “in amore non va mai come vorresti, quello che desideravo l’ho trovato adesso, da 9 anni ho un amore al mio fianco”. Anna ha spiegato cosa c’è di positivo nel fatto di non convivere: “la cosa positiva è essere eternamente fidanzati, l’entusiasmo, ecc.. c’è quel mistero, lui non mi ha mai visto con le ciabatte e il pigiama, siamo eterni fidanzatini. L’aspetto negativo è che per lui, si trova spesso da solo, durante il lockdown abbiamo deciso di non vederci per rispettare le regole”. Infine un commento sulla piccola figlia Alyssa di 10 anni: perché questo nome? “Aspettavo lei ero a Riccione, ero andata ad ascoltare Jerry Calà, prende questa ragazza straniera e le chiede il nome, si chiamava Alyssa e ho avuto il colpo di fulmine, mi piace tantissimo il suono!”. Sulla bimba ha aggiunto: “è unica, è una bambina speciale, ha molta personalità”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA