“Anna Falchi ha lasciato Andrea Ruggieri”/ I retroscena di Roberto Alessi su rottura…

Anna Falchi e Andrea Ruggieri si sono lasciati. Ad anticipare la clamorosa notizia è Roberto Alessi sulle pagine di Novella 2000 in edicola. Il direttore del settimanale, nonché direttore editoriale di Visto, ha raccolto indiscrezioni secondo cui sarebbe stata la showgirl a rompere la relazione con l’onorevole. Gli indizi del resto non mancavano, allora Alessi li ha messi in fila per ricostruire la vicenda. Bisogna fare un passo indietro fino al compleanno di Anna Falchi: in occasione dei suoi 50 anni, il giornalista chiese al suo compagno di scriverle una lettera aperta di auguri. Un’idea che il deputato abbracciò senza alcuna esitazione. Il suo testo ricco di amore e ammirazione per la compagna era una bellissima sorpresa.

Ma a farla in realtà è stata proprio Anna Falchi, che in un’intervista su Oggi disse di non avere un grande amore. Un fulmine a ciel sereno, considerando che i due stavano insieme dal 2012 e proprio in virtù del sentimento che aveva messo nero su bianco Andrea Ruggieri. Così Roberto Alessi ha cominciato a indagare per approfondire la questione.

Si arriva così alla copertina di Novella 2000 dal titolo “Alta tensione?”. In effetti, Roberto Alessi ci aveva visto giusto. La storia d’amore tra Anna Falchi e Andrea Ruggieri dopo dieci anni, e uno di convivenza, è naufragata. Persone vicine alla showgirl hanno riferito al direttore del settimanale che quando un mese fa uscì l’intervista di lei, Anna aveva già preso un’altra casa e poco dopo avrebbe comunicato al deputato l’intenzione di andare via. I retroscena non finiscono qui, perché Andrea Ruggieri, deluso per l’epilogo della relazione, ha messo in vendita la casa che aveva comprato, quindi ora si sarebbe messo alla ricerca di una sistemazione più piccola per voltare pagina.

Persone vicine a lui sottolineano l’affetto che provava anche per Alyssa Montesi, la figlia di lei. Era convinto di aver costruito una bella famiglia, ma evidentemente Anna Falchi non era felice. Roberto Alessi ha cercato riscontri dai diretti interessanti, ma il riserbo è totale. «Lei proprio non risponde», racconta il direttore di Novella 2000, che non può che augurare il meglio ad entrambi. E noi ci uniamo.











